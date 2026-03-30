CSGT TP.HCM lắp thêm camera phạt nguội trên đường phố

Ngày 30.3, Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, lắp thêm hệ thống camera phạt nguội tại nhiều tuyến đường, giao lộ trọng điểm trên địa bàn.

CSGT lắp thêm nhiều camera phạt nguội trên các tuyến đường. Trong ảnh là biển cảnh báo tuyến đường có kiểm tra tốc độ bằng camera trên cầu Phú Mỹ ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT Đa Phước, bên cạnh các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, đi sai làn đường… tình trạng dừng xe, đỗ xe không đúng quy định đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Hành vi này không chỉ gây cản trở lưu thông mà còn dễ dẫn đến va chạm, đặc biệt tại các tuyến đường đông phương tiện, khu vực giao lộ hoặc nơi có tầm nhìn hạn chế.

Trước thực trạng trên, Trạm CSGT Đa Phước đã tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có phạt nguội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự, an toàn giao thông.

Nếu phát hiện vi phạm tốc độ, bảng thông báo sẽ hiển thị ngay để tài xế biết ẢNH: DIỆU MI

CSGT đánh giá, việc mở rộng hệ thống camera không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng ghi nhận, xử lý hành vi dừng, đỗ xe sai quy định mà còn giúp theo dõi tình hình giao thông, kịp thời điều tiết, hạn chế ùn tắc và tai nạn.



Theo thống kê, trong thời gian từ 15.12.2025 đến 10.3.2026, Trạm CSGT Đa Phước đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần 800 trường hợp dừng xe, đỗ xe không đúng quy định.

Thời gian tới, cùng với việc duy trì tuần tra trực tiếp, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, tăng cường xử lý phạt nguội, đặc biệt tại các điểm thường xuyên xảy ra vi phạm.

Bên cạnh lắp đặt camera phạt nguội, CSGT cũng tăng cường ghi hình để xử lý xe dừng đỗ sai quy định ẢNH: DIỆU MI

CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ quy định về dừng, đỗ xe; chú ý quan sát, lựa chọn vị trí phù hợp, không dừng đỗ tùy tiện gây cản trở giao thông. Đồng thời, chủ động tìm hiểu lộ trình di chuyển để đảm bảo an toàn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Hàng loạt trường hợp bị camera phạt nguội bắt lỗi

Đại diện Đội CSGT Chợ Lớn cũng ghi nhận một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn tâm lý chủ quan, lựa chọn "nhanh gọn, tiện lợi" nên cố tình vi phạm khi không thấy CSGT làm nhiệm vụ trên đường.

Trước tình hình trên, Đội CSGT Chợ Lớn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm, đặc biệt là camera phạt nguội. Việc này nhằm khắc phục tình trạng vi phạm "né" lực lượng tuần tra trực tiếp.



Nhiều tuyến đường ở trung tâm vừa lắp camera hoặc lắp thêm biển tuyến đường có giám sát, xử phạt bằng camera (với nơi đã lắp sẵn camera) ẢNH: DIỆU MI

Trong 3 tháng đầu năm, CSGT Chợ Lớn lập biên bản phạt hơn 13.500 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, có hơn 5.000 trường hợp được phát hiện và xử lý thông qua hình ảnh từ hệ thống camera giám sát.

Song song đó, Đội CSGT Chợ Lớn đã tiến hành rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và công an các phường tổ chức lắp đặt thêm biển cảnh báo khu vực có camera ghi hình phạt nguội.

Theo đại diện đơn vị, căn cứ vào dữ liệu hình ảnh thu thập được, CSGT sẽ ban hành quyết định xử phạt. Thời gian tới, cùng với việc duy trì tuần tra kiểm soát, CSGT sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống giám sát, tăng cường phạt nguội nhằm kéo giảm tai nạn, ùn tắc và lập lại trật tự giao thông trên địa bàn.

Phòng CSGT Công an TP.HCM đang chia sẻ, kết nối, quản lý và vận hành khai thác một mạng lưới camera giám sát với gần 2000 camera. Hệ thống camera giám sát này được phủ khắp khu vực trung tâm, các tuyến huyết mạch, dọc theo quốc lộ 1 (đoạn qua TP.HCM từ giáp Đồng Nai đến giáp Tây Ninh).

Khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ… cũng duy trì hệ thống camera hoạt động liên tục để quan sát và phục vụ công tác xử lý vi phạm.