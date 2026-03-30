Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Ngại đường vòng, xe máy liều đi ngược chiều quốc lộ bị CSGT TP.HCM xử phạt

Vũ Phượng
30/03/2026 12:31 GMT+7

Ngại đi đường vòng, hàng loạt xe máy liều đi ngược chiều trên quốc lộ đã bị CSGT TP.HCM xử phạt. Dù vậy, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm.

Ngày 30.3, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết tình trạng đi ngược chiều bằng xe máy trên các tuyến quốc lộ vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo đơn vị, địa bàn phụ trách có 2 tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua (quốc lộ 22, quốc lộ 1) với lưu lượng phương tiện lớn, gồm xe tải, xe khách liên tỉnh và phương tiện cá nhân. Dù đa số người dân chấp hành quy định, vẫn còn một bộ phận người điều khiển xe máy đi ngược chiều tại các điểm mở dải phân cách, đường nhánh đấu nối vào quốc lộ nhằm rút ngắn quãng đường di chuyển.

Nhiều người vẫn đi ngược chiều trên quốc lộ bất chấp nguy hiểm

Theo CSGT, hành vi đi ngược chiều trên quốc lộ tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm do tốc độ lưu thông cao, mật độ phương tiện dày đặc, dễ xảy ra va chạm trực diện, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, làm mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước thực trạng này, CSGT An Sương đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đi ngược chiều, tập trung trên các tuyến quốc lộ. Đây được xác định là một trong những chuyên đề trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, góp phần chuyển hóa địa bàn.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy đi ngược chiều tại nơi có biển cấm sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Dòng xe nối nhau đi ngược chiều trên quốc lộ

Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2026, qua tuần tra kiểm soát, Đội CSGT An Sương đã xử lý hơn 247 trường hợp vi phạm. Điều này cho thấy dù mức phạt đã tăng, vẫn còn một số người dân chưa chấp hành nghiêm, cố tình vi phạm.

CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ luật giao thông, không đi ngược chiều để tránh tai nạn và góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là lỗi đi ngược chiều, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

đi ngược chiều CSGT xe máy đi ngược chiều CSGT TP.HCM CSGT An Sương đi ngược chiều trên quốc lộ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận