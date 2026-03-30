Ngại đường vòng, xe máy liều đi ngược chiều quốc lộ bị CSGT TP.HCM xử phạt

Ngày 30.3, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết tình trạng đi ngược chiều bằng xe máy trên các tuyến quốc lộ vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo đơn vị, địa bàn phụ trách có 2 tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua (quốc lộ 22, quốc lộ 1) với lưu lượng phương tiện lớn, gồm xe tải, xe khách liên tỉnh và phương tiện cá nhân. Dù đa số người dân chấp hành quy định, vẫn còn một bộ phận người điều khiển xe máy đi ngược chiều tại các điểm mở dải phân cách, đường nhánh đấu nối vào quốc lộ nhằm rút ngắn quãng đường di chuyển.

Nhiều người vẫn đi ngược chiều trên quốc lộ bất chấp nguy hiểm ẢNH: PC08

Theo CSGT, hành vi đi ngược chiều trên quốc lộ tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm do tốc độ lưu thông cao, mật độ phương tiện dày đặc, dễ xảy ra va chạm trực diện, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, làm mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước thực trạng này, CSGT An Sương đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đi ngược chiều, tập trung trên các tuyến quốc lộ. Đây được xác định là một trong những chuyên đề trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, góp phần chuyển hóa địa bàn.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy đi ngược chiều tại nơi có biển cấm sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Dòng xe nối nhau đi ngược chiều trên quốc lộ ẢNH: PC08

Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2026, qua tuần tra kiểm soát, Đội CSGT An Sương đã xử lý hơn 247 trường hợp vi phạm. Điều này cho thấy dù mức phạt đã tăng, vẫn còn một số người dân chưa chấp hành nghiêm, cố tình vi phạm.

CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ luật giao thông, không đi ngược chiều để tránh tai nạn và góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là lỗi đi ngược chiều, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.