Ô tô vào làn hỗn hợp ùn ứ gây tranh cãi: Đúng luật nhưng có 'đúng tình'?

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ô tô vào làn hỗn hợp, phía sau hàng loạt xe máy ùn ứ vì không thể vượt lên. Tình huống trở nên căng thẳng khi một người đi xe máy chạy lên "to tiếng" nhắc nhở tài xế.

Clip ô tô vào làn hỗn hợp, dòng xe máy phía sau ùn ứ gây tranh cãi trên mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Người đăng clip còn thêm dòng trạng thái: "Trời nóng, kẹt xe 'combo' dễ nóng tính nhất Sài Gòn", khiến câu chuyện nhanh chóng thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem và khoảng 2.000 bình luận, chia thành hai luồng ý kiến trái chiều.

"Không cấm nhưng là chuyện ý thức"

Nhiều người cho rằng dù không vi phạm luật, việc ô tô đi vào làn hỗn hợp trong lúc đông xe là thiếu ý thức, gây khó khăn cho xe máy - vốn chiếm số đông và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nắng nóng, ùn tắc.

Tài khoản Đồng Tấn Văn bày tỏ: "Hỏi thiệt mấy ông có suy nghĩ gì khi vô cái làn đó vậy? Tôi cũng tài xế đây nhưng chưa khi nào vào làn đó từ hồi cầm vô lăng".

Cùng quan điểm, nickname Nguyễn Kha cho rằng: "Tuy đường không cấm nhưng cũng nên suy nghĩ cho xe máy, trời nắng cũng tội. Mình cũng tài xế nhưng ít khi vào làn đó".

Nhiều ô tô đi sát lề bên phải khiến dòng xe máy phía sau ùn ứ trên đường Điện Biên Phủ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong khi đó, tài khoản Facebook Trần Minh Chí nhấn mạnh yếu tố ý thức: "Đường không cấm nhưng nó là cái ý thức".

Một số ý kiến phản ánh việc ô tô vào làn hỗn hợp khi đông đúc đã trực tiếp tác động đến dòng xe máy. Nickname Phương Đàm nhận xét đoạn đường "vừa đủ chiếc ô tô, xe máy hết lách nổi". Tài khoản Trần Thương bức xúc: "Chỉ vài chiếc 4 bánh chen vào mà xe máy phải lết kẹt xe. Ngồi trong ô tô máy lạnh không hiểu được".

Ở góc nhìn ứng xử, anh Nguyễn Vũ cho rằng việc không cấm không đồng nghĩa với việc nên làm: "Không cấm thì cứ đi, nhưng sống kiểu này là cản trở người khác".

Trong khi đó, anh Khánh Trần (tài xế) chia sẻ kinh nghiệm cá nhân: "Chạy dịch vụ nhưng thấy làn hỗn hợp đông cũng không dám vào. Trời nắng, xe máy người ta rất dễ bức xúc".

Tương tự, anh Phan Anh cũng đồng tình: "Ngồi ô tô thì đi làn ngoài xếp hàng, chứ vào đó cũng đâu nhanh hơn, lại làm khó xe máy".

Người ủng hộ ô tô vào làn hỗn hợp: "Không cấm cứ chạy"

Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc ô tô đi vào làn hỗn hợp là đúng quy định, nên không thể chỉ trích.

Tài khoản H.D phản bác: "Không cấm thì cứ chạy. Tôi cũng tài xế ở TP.HCM, không nhường vì xe máy cũng không nhường. Ai cũng gấp, cũng kiếm tiền".

Ở góc độ mưu sinh, tài xế Nam Kha cho rằng tài xế dịch vụ buộc phải tận dụng thời gian: "Một cuốc xe vài chục nghìn, phải tranh thủ chạy nhanh để đón cuốc khác. Không cấm thì chạy thôi".

Hình ảnh xe ô tô xếp hàng dài trên đường Nguyễn Xí (phường Bình Thạnh) nhường phần đường sát lề cho xe máy lưu thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một số ý kiến nhìn nhận vấn đề từ thực tế hạ tầng. Nickname Cậu Út bình luận: "Đường nào cũng đông, ra ngoài thì kẹt, vào trong thì bị nói. Đi đâu cũng bị ý kiến".

Trong khi đó, tài khoản Nguyễn Nhạc Viện đưa ra giải pháp dung hòa: "Ô tô được phép vào thì cứ vào, nhưng nên chạy ép một bên để chừa đường cho xe máy".

Theo lãnh đạo một đội CSGT tại TP.HCM, về quy định, ô tô đi vào làn hỗn hợp và chạy sát vỉa hè là không sai nếu tuyến đường không có biển cấm. Tuy nhiên, ở góc độ văn hóa giao thông, lực lượng chức năng khuyến nghị ô tô nên đi về phía bên trái, xe máy đi về bên phải để bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc.

Đáng chú ý, tại một số tuyến đường có phân làn riêng, vào giờ cao điểm vẫn xuất hiện tình trạng ô tô bật xi nhan để "len" vào làn xe máy. Khi bị kiểm tra, nhiều tài xế viện lý do tấp vào đón trả khách hoặc tìm địa chỉ, khiến việc xử lý gặp khó khăn.

Câu chuyện ô tô đi vào làn hỗn hợp tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa "đúng luật" và "đúng tình". Khi hạ tầng còn hạn chế, bài toán không chỉ nằm ở quy định, mà còn ở cách ứng xử của mỗi người khi tham gia giao thông.