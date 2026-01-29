TP.HCM dự kiến mở rộng làn hỗn hợp đường Phạm Văn Đồng lên 3 làn xe

Chiều 29.1, trong cuộc họp báo định kỳ do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức, đại diện Sở Xây dựng thông tin việc mở rộng phần đường xe hỗn hợp từ 2 lên 3 làn xe trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo đó, phóng viên nêu phản ánh của người dân về việc, tuyến Đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu Bình Lợi đến đường Nguyễn Xí thường xuyên xảy ra tình trạng đông đúc xe cộ, đặc biệt là ô tô.

Từ thực tế này, người dân đề xuất cho phép xe ô tô được chạy vào làn xe 2 bánh (làn thứ hai tính từ phải qua) trong các khung giờ thấp điểm, như từ 9 giờ đến 16 giờ và từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, nhằm giảm áp lực giao thông trên tuyến.

Đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí thường xuyên ùn ứ ẢNH: CAO AN BIÊN

Trả lời vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, hiện nay trên cầu Bình Lợi đang bố trí 2 làn đường sát vỉa hè, mỗi làn rộng 3,5 m, dành riêng cho xe 2 bánh lưu thông. Giữa 2 làn này là dải phân cách bê tông được thiết kế cố định theo kết cấu cầu.

Theo Sở Xây dựng, nếu cho ô tô lưu thông vào làn xe 2 bánh như đề xuất, trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông hoặc xe ô tô gặp sự cố, phương tiện sẽ chiếm toàn bộ phần đường xe chạy. Khi đó, xe 2 bánh không thể lưu thông, dễ dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên cầu.

Nhằm tăng khả năng thoát xe trên cầu Bình Lợi và tuyến đường Phạm Văn Đồng, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu triển khai dự án cải tạo dải phân cách trên đường Phạm Văn Đồng.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM lý giải việc chưa cho ô tô chạy vào làn xe máy đường Phạm Văn Đồng ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo đó, phần đường dành cho xe hỗn hợp sẽ được mở rộng từ 7 m (2 làn xe) như hiện nay lên 10 m (3 làn xe). Dự án đã được ghi vốn và dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2026.

Đường Phạm Văn Đồng có tổng vốn đầu tư 340 triệu USD, do tập đoàn GS Engineering & Construction - Hàn Quốc làm chủ đầu tư khởi công vào tháng 6.2008. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam do nước ngoài đầu tư xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Đây là tuyến đường kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất qua với khu vực Đồng Nai, Bình Dương trước đây, Thủ Đức... Tuyến đường thông xe đợt 1 từ tháng 9.2013.