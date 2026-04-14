Thực hư vụ cô gái giằng co với 2 CSGT TP.HCM, giật tờ giấy xanh

Mạng xã hội những ngày gần đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái xảy ra giằng co với 2 CSGT TP.HCM trên đường phố, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Theo hình ảnh trong clip, cô gái mặc đồ đen có lời qua tiếng lại với CSGT. Sau đó, người này bất ngờ giật một tờ giấy màu xanh từ tay cán bộ làm nhiệm vụ. Hai CSGT liền giữ tay cô gái để lấy lại giấy tờ. Ít phút sau, lực lượng chức năng thu hồi được tờ giấy và cất vào cốp xe.

Vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh. Một số người đi đường cũng dừng xe theo dõi diễn biến. Hình ảnh trong clip cho thấy tổ CSGT sử dụng xe máy mang biển số 59A1-016.11.

Đoạn clip cô gái giằng co với 2 CSGT TP.HCM nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều bình luận. Một số ý kiến cho rằng tờ giấy màu xanh mà cô gái giật là biên bản vi phạm hành chính. Tài khoản Minh Trung bình luận: "Biên bản có thể không ký, nhưng việc giật hoặc xé có thể bị xem xét là hành vi chống người thi hành công vụ".

Trong khi đó, tài khoản Trần Đình Duy nhận định góc quay trong clip bị hạn chế, chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ diễn biến sự việc.

Một số ý kiến khác cũng bày tỏ lo ngại, nếu hành vi vượt quá giới hạn, vụ việc có thể chuyển từ vi phạm hành chính sang xử lý hình sự.

Theo xác minh của phóng viên Thanh Niên, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 13.4 trên đường Lê Đại Hành (phường Phú Thọ, TP.HCM). Cán bộ CSGT trong clip thuộc Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Vào thời điểm trên, cô gái bị CSGT lập biên bản lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, cô gái bất ngờ giật tờ biên bản định xé nên 2 CSGT đã giữ tay cô gái để lấy lại tờ biên bản. Lúc này, cô gái la lớn thu hút sự chú ý của người đi đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phú Thọ đã mời cô gái về làm việc. Tại đây, cô gái giải thích vì không biết đường nên mới vi phạm, vì nghĩ tới tiền phạt nên bản thân bị mất bình tĩnh và xảy ra sự việc như trên.