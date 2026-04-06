Clip giằng co với CSGT TP.HCM khi đo nồng độ cồn: Mời 3 người đến làm việc

Liên quan đến clip nhóm người cự cãi, giằng co với CSGT, chiều 6.4, Công an xã Bình Chánh (TP.HCM) đang phối hợp các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Clip nhóm người cự cãi và giằng co với CSGT ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 6.4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 1 phút 17 giây ghi lại cảnh một nhóm người đứng cự cãi, giằng co với lực lượng chức năng.

Trong clip, một người đàn ông liên tục giằng co với một cán bộ CSGT. Khi một cán bộ CSGT khác định vào hỗ trợ đồng đội thì bị một người phụ nữ và một người đàn ông khác (đang bế theo trẻ nhỏ) ngăn cản.

Đáng chú ý, trong lúc giằng co, tay của người đàn ông đã va trúng mạnh vào mũ bảo hiểm của cán bộ CSGT đang đội trên đầu. Sự việc khiến rất đông người đi đường dừng lại theo dõi, gây náo loạn một đoạn đường.

Qua xác minh, sự việc xảy ra trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn, đoạn gần cầu Tân Quí, xã Bình Chánh, TP.HCM vào tối 4.4.

Theo thông tin từ người dân địa phương, thời điểm trên, một người đàn ông chạy xe máy trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn có dấu hiệu say xỉn nên lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

"Trong lúc CSGT đang lập biên bản, người đàn ông này đã gọi người nhà đến hiện trường và xảy ra vụ việc cự cãi, giằng co như clip ghi lại", một nhân chứng cho biết.

Trao đổi về vụ việc này, đại diện công an địa phương xác nhận người đàn ông trong clip có vi phạm nồng độ cồn. Cơ quan chức năng đã mời 3 người có mặt tại hiện trường gồm một nam, một nữ (được cho là vợ) và con rể của người vi phạm về trụ sở làm rõ.

Chiều 6.4, lực lượng chức năng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiếp tục lấy lời khai nhân chứng để làm rõ xử lý. ẢNH: TRẦN KHA

Được biết, khu vực xảy ra sự việc thuộc địa bàn đảm trách của Trạm CSGT Tân Túc, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08).

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh để làm rõ hành vi của nhóm người này.