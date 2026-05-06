Đi ngược chiều cho tiện đường, tài xế container bị CSGT TP.HCM phạt 5 triệu đồng

Tối 5.5, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết đơn vị vừa lập biên bản phạt tài xế container đi ngược chiều trên đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông, TP.HCM) do người dân quay clip.

Theo đó, qua công tác theo dõi các trang mạng xã hội, Đội CSGT An Sương phát hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh một xe container lưu thông không đúng làn đường (làn ngược chiều) trên đường Đỗ Mười để rẽ vào kho hàng.

Ban chỉ huy Đội CSGT An Sương đã xác minh nhanh, tra cứu phương tiện, mời người điều khiển cùng những người có liên quan lên trụ sở để làm việc. CSGT xác định vụ việc diễn ra vào khoảng 19 giờ 45 ngày 4.5.2026.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ông Đ.M.H (40 tuổi, ở Phú Thọ) đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 50H - 058.xx kéo theo rơ moóc 51R - 343.xx lưu thông trên đường An Phú Đông 09.

Khi đến giao lộ Đỗ Mười - An Phú Đông 09, ông H. cho xe rẽ vào làn hỗn hợp trên đường Đỗ Mười (làn ngược chiều) để vào bãi đỗ xe cách giao lộ khoảng 50 m.

Qua làm việc, ông H. cho biết vì không có phụ xe đi cùng, cũng như thấy khoảng cách từ giao lộ An Phú Đông 09 - Đỗ Mười đến bãi xe gần, để tiện cho xe vào bãi, tài xế đã đi vào làn đường ngược chiều như phản ánh.

Căn cứ vào kết quả xác minh và biên bản làm việc, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế container về hành vi "đi không đúng làn đường quy định (làn ngược chiều)".

Với hành vi này ông H. bị xử phạt với mức tiền phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu) và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Hành vi điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường, đặc biệt đối với xe container và các phương tiện có kích thước lớn, không chỉ vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, mà còn gây mất an toàn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông, dễ dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đội CSGT An Sương khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định; không vì thuận tiện cá nhân mà thực hiện các hành vi vi phạm gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Trong thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp sử dụng thiết bị ghi hình để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các lỗi về phần đường, làn đường, đi vào đường cấm, đường ngược chiều góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.