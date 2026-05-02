CSGT TP.HCM đo nồng độ cồn ban ngày ở đường nhỏ dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Ngày 2.5, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhu cầu đi lại, gặp gỡ, ăn uống của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

CSGT An Sương kiểm tra nồng độ cồn cả vào ban ngày trong các tuyến đường nhỏ ẢNH: PC08

Thực tế cho thấy, dù quy định xử phạt đã siết chặt và tuyên truyền được đẩy mạnh, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Đáng chú ý, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian qua có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia. Khi có cồn trong cơ thể, khả năng quan sát, xử lý tình huống và làm chủ tốc độ của người lái xe suy giảm rõ rệt, chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng có thể dẫn đến hậu quả nặng nề.

Trước tình hình đó, Đội CSGT An Sương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp lễ. Ngoài việc lập chốt kiểm tra vào ban đêm, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn cả ban ngày tại các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào TP.HCM và khu vực đông phương tiện.

CSGT lập bản trường hợp vi phạm nồng độ cồn ban ngày ẢNH: PC08

Song song đó, CSGT phối hợp công an cấp xã tổ chức tuần tra trên các tuyến đường nhỏ, khu dân cư, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến người dân, tài xế, chủ quán ăn, nhà hàng; vận động thực hiện thông điệp "đã uống rượu, bia - không lái xe". Người dân được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đưa về để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Đội CSGT An Sương còn tham gia các nhóm Zalo khu dân cư để thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo tác hại của rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện, đồng thời thông tin về việc xử lý nghiêm vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Theo lực lượng chức năng, việc kiểm tra nồng độ cồn không chỉ mang tính răn đe mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh. Trong dịp nghỉ lễ, mỗi người dân cần chủ động nói không với rượu, bia khi lái xe, bởi một hành động nhỏ cũng có thể bảo vệ tính mạng của bản thân và cộng đồng.