CSGT hỗ trợ tài xế buồn ngủ trên cao tốc dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Ngày 30.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết khoảng 14 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra lưu động trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tổ công tác của đơn vị phát hiện một ô tô con dừng tại hành lang an toàn.



CSGT hỗ trợ lái xe giúp tài xế ra khỏi cao tốc để bảo đảm an toàn

Chiếc xe mang biển số 36B - 191 do một nam thanh niên điều khiển, trên xe có thêm một người. Thời điểm kiểm tra, phương tiện dừng sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi lưu lượng xe trên cao tốc đang tăng cao dịp nghỉ lễ.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết đã lái xe liên tục nhiều giờ, cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ nên không thể tiếp tục hành trình an toàn. Vì vậy, người này buộc phải cho xe dừng lại tại hành lang an toàn để nghỉ tạm.

CSGT hỗ trợ tài xế buồn ngủ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Nhận thấy tình huống có thể dẫn đến nguy hiểm nếu tài xế tiếp tục lái xe trong trạng thái không tỉnh táo, đồng thời việc dừng xe trên cao tốc không đúng quy định cũng tiềm ẩn rủi ro va chạm, tổ CSGT đã nhanh chóng hỗ trợ.

Cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ đã trực tiếp điều khiển phương tiện, đưa tài xế và người đi cùng rời khỏi cao tốc qua nút giao gần nhất để nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục hành trình.

Tài xế lái xe liên tục nhiều giờ nên mệt mỏi, buồn ngủ, không thể tiếp tục lái xe an toàn

Theo CSGT, việc dừng xe tại hành lang an toàn trên cao tốc chỉ được phép trong các trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp xử lý phù hợp, phương tiện dừng đột ngột có thể trở thành "điểm mù" nguy hiểm đối với các xe chạy tốc độ cao phía sau.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo, trong điều kiện di chuyển đường dài, đặc biệt dịp lễ khi mật độ phương tiện tăng cao, tài xế cần chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Khi có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ, cần dừng xe tại các trạm dừng nghỉ hoặc rời cao tốc tại nút giao gần nhất.

"Việc cố gắng điều khiển phương tiện khi không đảm bảo sức khỏe là nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn nghiêm trọng. Người lái cần đặt an toàn của bản thân và những người xung quanh lên hàng đầu", lực lượng CSGT nhấn mạnh.

Động thái hỗ trợ kịp thời của tổ công tác không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho người trong cuộc mà còn góp phần phòng ngừa nguy cơ tai nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong cao điểm nghỉ lễ.