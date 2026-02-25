Buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc: Làm gì để không bị phạt?

Lái xe nhiều giờ liên tục trên cao tốc trong bối cảnh các trạm dừng nghỉ tạm thời luôn quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu nghỉ ngơi khiến sức khỏe nhiều tài xế suy giảm. Trên các diễn đàn mạng xã hội, câu hỏi về việc có được dừng xe ở làn khẩn cấp để ngủ khi quá mệt mỏi hay không đang gây tranh luận.

Buồn ngủ không phải là "bất khả kháng"

Quy định về dừng, đỗ xe trên cao tốc hiện rất khắt khe để đảm bảo an toàn tốc độ. Khoản 2, điều 25, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người lái chỉ được dừng, đỗ xe tại nơi quy định. Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng mới được thực hiện ở làn khẩn cấp và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp.

Tài xế dừng ở làn khẩn cấp trên cao tốc để ngủ là vi phạm quy định ẢNH: C.T

Nhiều tài xế lầm tưởng buồn ngủ cực độ là tình huống bất khả kháng vì nếu tiếp tục di chuyển sẽ gây nguy hiểm. Tuy nhiên, theo quan điểm pháp lý, buồn ngủ là trạng thái sinh lý mà người lái phải chủ động kiểm soát. Luật không định nghĩa buồn ngủ là sự cố kỹ thuật hay cấp cứu y tế đột xuất. Do đó, việc dừng xe trên làn khẩn cấp để ngủ say trong cabin vẫn được xác định là hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, theo điểm c, khoản 16, điều 6, cùng Nghị định, tài xế còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Đây là mức chế tài nặng, buộc người lái phải chủ động lộ trình nghỉ ngơi thay vì phó mặc an toàn cho làn khẩn cấp.

Tài xế nên làm gì nếu buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc?

Dù luật quy định nghiêm ngặt, nhưng trong thực tế, có những tình huống tài xế mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, nếu trạm dừng nghỉ hoặc lối ra cách quá xa, người lái vẫn có thể dừng xe tại làn khẩn cấp nhưng phải đảm bảo các điều kiện an toàn và có cảnh báo cho các phương tiện xung quanh.

Tài xế cần thực hiện các phương pháp giúp não bộ tỉnh táo, tranh thủ di chuyển vào trạm dừng chân nghỉ ngơi để đảm bảo an toàn ẢNH: C.T

Sau khi đưa xe vào làn khẩn cấp, tài xế phải bật đèn hazard và đặt biển cảnh báo (hoặc đèn cảnh báo) phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m. Điểm mấu chốt, tài xế tuyệt đối không được ngủ trong cabin hay mắc võng ven đường. Thay vào đó, cần nhanh chóng rời khỏi xe, di chuyển ra khu vực phía ngoài dải phân cách để thực hiện các phương pháp như rửa mặt, tập thể dục nhẹ nhàng để kích thích não bộ tỉnh táo; sau đó nhanh chóng di chuyển đến trạm dừng chân hoặc nút giao gần nhất để nghỉ ngơi.

Hiện nay, số lượng trạm dừng chân trên cao tốc cũng đã xuất hiện khá dày đặc. Ngoài ra, các nút giao trên cao tốc thường cách nhau khoảng 20 - 50 km nên tài xế có thể tranh thủ thoát ra khỏi cao tốc, nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe trước khi tiếp tục hành trình.