Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc: Làm gì để không bị phạt?

Chí Tâm
Chí Tâm
25/02/2026 15:49 GMT+7

Buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc là nỗi ám ảnh với tài xế khi lái ô tô đường dài nhưng không được xem là trường hợp bất khả kháng để dừng, đỗ trái phép. Tài xế cần nắm rõ quy định để vừa đảm bảo an toàn, vừa tránh bị phạt tiền triệu và trừ điểm bằng lái.

Lái xe nhiều giờ liên tục trên cao tốc trong bối cảnh các trạm dừng nghỉ tạm thời luôn quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu nghỉ ngơi khiến sức khỏe nhiều tài xế suy giảm. Trên các diễn đàn mạng xã hội, câu hỏi về việc có được dừng xe ở làn khẩn cấp để ngủ khi quá mệt mỏi hay không đang gây tranh luận.

Buồn ngủ không phải là "bất khả kháng"

Quy định về dừng, đỗ xe trên cao tốc hiện rất khắt khe để đảm bảo an toàn tốc độ. Khoản 2, điều 25, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người lái chỉ được dừng, đỗ xe tại nơi quy định. Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng mới được thực hiện ở làn khẩn cấp và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp.

Buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc: Làm gì để không bị phạt?- Ảnh 1.

Tài xế dừng ở làn khẩn cấp trên cao tốc để ngủ là vi phạm quy định

ẢNH: C.T

Nhiều tài xế lầm tưởng buồn ngủ cực độ là tình huống bất khả kháng vì nếu tiếp tục di chuyển sẽ gây nguy hiểm. Tuy nhiên, theo quan điểm pháp lý, buồn ngủ là trạng thái sinh lý mà người lái phải chủ động kiểm soát. Luật không định nghĩa buồn ngủ là sự cố kỹ thuật hay cấp cứu y tế đột xuất. Do đó, việc dừng xe trên làn khẩn cấp để ngủ say trong cabin vẫn được xác định là hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, theo điểm c, khoản 16, điều 6, cùng Nghị định, tài xế còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Đây là mức chế tài nặng, buộc người lái phải chủ động lộ trình nghỉ ngơi thay vì phó mặc an toàn cho làn khẩn cấp.

Tài xế nên làm gì nếu buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc?

Dù luật quy định nghiêm ngặt, nhưng trong thực tế, có những tình huống tài xế mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, nếu trạm dừng nghỉ hoặc lối ra cách quá xa, người lái vẫn có thể dừng xe tại làn khẩn cấp nhưng phải đảm bảo các điều kiện an toàn và có cảnh báo cho các phương tiện xung quanh.

Buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc: Làm gì để không bị phạt?- Ảnh 2.

Tài xế cần thực hiện các phương pháp giúp não bộ tỉnh táo, tranh thủ di chuyển vào trạm dừng chân nghỉ ngơi để đảm bảo an toàn

ẢNH: C.T

Sau khi đưa xe vào làn khẩn cấp, tài xế phải bật đèn hazard và đặt biển cảnh báo (hoặc đèn cảnh báo) phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m. Điểm mấu chốt, tài xế tuyệt đối không được ngủ trong cabin hay mắc võng ven đường. Thay vào đó, cần nhanh chóng rời khỏi xe, di chuyển ra khu vực phía ngoài dải phân cách để thực hiện các phương pháp như rửa mặt, tập thể dục nhẹ nhàng để kích thích não bộ tỉnh táo; sau đó nhanh chóng di chuyển đến trạm dừng chân hoặc nút giao gần nhất để nghỉ ngơi.

Hiện nay, số lượng trạm dừng chân trên cao tốc cũng đã xuất hiện khá dày đặc. Ngoài ra, các nút giao trên cao tốc thường cách nhau khoảng 20 - 50 km nên tài xế có thể tranh thủ thoát ra khỏi cao tốc, nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe trước khi tiếp tục hành trình.

Tin liên quan

Phẫn nộ ô tô chạy 'loi nhoi', liên tục chuyển làn ẩu trên cao tốc

Phẫn nộ ô tô chạy 'loi nhoi', liên tục chuyển làn ẩu trên cao tốc

Đang di chuyển trên cao tốc, ô tô con đột ngột chuyển làn, tạt đầu xe khác ở khoảng cách gần suýt gây tai nạn liên hoàn.

Đã trả phí bảo trì đường bộ, tại sao phải trả thêm tiền qua trạm BOT?

Mạo hiểm dừng xe 'check-in' trên cao tốc: Cái giá phải trả nặng cỡ nào?

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc làn dừng khẩn cấp dừng xe làn khẩn cấp lỗi dừng đỗ xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận