Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Phẫn nộ ô tô chạy 'loi nhoi', liên tục chuyển làn ẩu trên cao tốc

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
24/02/2026 10:20 GMT+7

Đang di chuyển trên cao tốc, ô tô con đột ngột chuyển làn, tạt đầu xe khác ở khoảng cách gần suýt gây tai nạn liên hoàn.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đó, một tài xế lái ô tô con chạy "loi nhoi", chuyển làn ẩu, tạt đầu xe khác trên cao, suýt dẫn đến tai nạn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 ngày 21.2.2026 trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (CT01), đoạn qua địa phận xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Phẫn nộ ô tô chạy "loi nhoi", liên tục chuyển làn ẩu trên cao tốc

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP.HCM về Đồng Nai. Khi đến khu vực cầu Lòng Thành, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe con khác màu trắng hiệu Toyota Fortuner (mang biển kiểm soát 63A-272.46) đang di chuyển trên làn giữa bất ngờ đổi hướng, lách sang làn trong cùng sát dải phân cách.

Đáng nói, thay vì quan sát kỹ càng để đảm bảo an toàn; tài xế xe SUV 7 chỗ lại không tuân thủ luật và quy tắc giao thông, đột ngột bật đèn tín hiệu và ngay lập tức đánh lái chuyển làn bất chấp nguy hiểm. Tình huống bất ngờ khiến người lái ô tô gắn camera hành trình phải giật mình phanh gấp giảm tốc. May mắn, vụ việc không dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Phẫn nộ ô tô chạy 'loi nhoi', liên tục chuyển làn ẩu trên cao tốc - Ảnh 1.

Ô tô chạy ẩu, liên tục chuyển làn tạt đầu xe khác ở khoảng cách gần trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chưa hết, sau khi chuyển làn ẩu suýt gây va chạm, chiếc Toyota Fortuner nói trên còn liên tục lạng lách, chuyển qua lại giữa hai làn, liên tục tạt đầu nhiều phương tiện khác ở khoảng cách gần; khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông này sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ và bất bình trước kiểu lái xe quá liều lĩnh và cẩu thả của tài xế ô tô nói trên.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế ô tô vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, người vi phạm bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


Tin liên quan

Kinh hoàng ô tô liều lĩnh quay đầu trên cao tốc

Kinh hoàng ô tô liều lĩnh quay đầu trên cao tốc

Bất chấp luật và nguy hiểm, tài xế vẫn liều lĩnh lái ô tô con quay đầu trên cao tốc; suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Ô tô con suýt gặp nạn trên cao tốc vì xe khác chuyển làn ẩu

Nhóm 'biker' người nước ngoài bị CSGT phạt vì lái xe phân khối lớn vào cao tốc

Khám phá thêm chủ đề

Ô tô ô tô chuyển làn ẩu chuyển làn ẩu tạt đầu tài xế lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường cao tốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận