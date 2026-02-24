Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đó, một tài xế lái ô tô con chạy "loi nhoi", chuyển làn ẩu, tạt đầu xe khác trên cao, suýt dẫn đến tai nạn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 ngày 21.2.2026 trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (CT01), đoạn qua địa phận xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Phẫn nộ ô tô chạy "loi nhoi", liên tục chuyển làn ẩu trên cao tốc

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP.HCM về Đồng Nai. Khi đến khu vực cầu Lòng Thành, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe con khác màu trắng hiệu Toyota Fortuner (mang biển kiểm soát 63A-272.46) đang di chuyển trên làn giữa bất ngờ đổi hướng, lách sang làn trong cùng sát dải phân cách.

Đáng nói, thay vì quan sát kỹ càng để đảm bảo an toàn; tài xế xe SUV 7 chỗ lại không tuân thủ luật và quy tắc giao thông, đột ngột bật đèn tín hiệu và ngay lập tức đánh lái chuyển làn bất chấp nguy hiểm. Tình huống bất ngờ khiến người lái ô tô gắn camera hành trình phải giật mình phanh gấp giảm tốc. May mắn, vụ việc không dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Ô tô chạy ẩu, liên tục chuyển làn tạt đầu xe khác ở khoảng cách gần trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chưa hết, sau khi chuyển làn ẩu suýt gây va chạm, chiếc Toyota Fortuner nói trên còn liên tục lạng lách, chuyển qua lại giữa hai làn, liên tục tạt đầu nhiều phương tiện khác ở khoảng cách gần; khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông này sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ và bất bình trước kiểu lái xe quá liều lĩnh và cẩu thả của tài xế ô tô nói trên.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế ô tô vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, người vi phạm bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



