Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người vừa "thót tim" vừa vô cùng bức xúc; khi một tài xế ô tô con xem thường luật, cố tình lái xe quay đầu ngay trên đường cao tốc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 9 giờ 29 phút ngày 7.2.2026 trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Kinh hoàng ô tô liều lĩnh quay đầu trên cao tốc

Theo những hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, một xe con khác màu đen, mang biển kiểm soát 30A-399XX đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, hướng từ Hà Nội lên Lào Cai. Khi đến đoạn Km124, tài xế bất ngờ đánh lái cho xe quay đầu bất chấp quy định cấm.

Tình huống đột ngột này khiến các phương tiện lưu thông ở cả hai chiều (trong đó có ô tô con gắn camera hành trình) phải phanh gấp giảm tốc để tránh. Vụ việc may mắn không dẫn đến tai nạn liên hoàn nhưng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn hội nhóm mạng xã hội cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình với hành vi lái xe quá liều lĩnh và xem thường luật của tài xế ô tô con nói trên.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời có biện pháp xử phạt nghiêm lái xe vi phạm.

Tình huống tài xế liều lĩnh lái ô tô quay đầu trên cao tốc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin cập nhật, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời tiến hành xử lý theo quy định.

Theo đó, qua xác minh của Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 1, vào lúc 09h29 ngày 7.2.2026, tại tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (hướng từ Hà Nội đi Lào Cai), tài xế Nguyễn Viết L. (sinh năm 1978) đã điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30A-399XX thực hiện hành vi quay đầu xe trên cao tốc. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông do đặc thù tốc độ lưu thông lớn trên tuyến cao tốc.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không thực hiện các hành vi dừng, đỗ, lùi xe, quay đầu xe trái quy định trên đường cao tốc nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện tham gia giao thông khác.