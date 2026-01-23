SUV 7 chỗ năm 2025: Doanh số Ford Everest cao gấp gần 4 lần Toyota Fortuner

SUV 7 chỗ năm 2025: Doanh số Ford Everest cao gần gấp 4 lần Toyota Fortuner

Cùng với sự tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam, doanh số toàn phân khúc SUV 7 chỗ cũng ghi nhận sự hồi phục, đạt gần 17.000 xe bán ra. Tuy nhiên, cục diện cạnh tranh vẫn không có nhiều xáo trộn với sự áp đảo đến từ Ford Everest so với các mẫu mã đến từ Nhật Bản.

Cụ thể trong năm qua, có 13.056 chiếc Ford Everest được bàn giao đến tay người dùng, tăng hơn 20% so với năm 2024. Lợi thế về công nghệ, thiết kế, tiện nghi giúp Ford Everest duy trì vị thế độc tôn kể từ thời điểm gia nhập thị trường Việt Nam.

Trung bình mỗi tháng có hơn 1.000 chiếc Ford Everest bán ra thị trường ẢNH: C.T

Xếp ở vị trí thứ hai, Toyota Fortuner chỉ tiêu thụ được 3.449 xe. Dù vẫn là đối trọng lớn nhất của Everest nhưng doanh số của mẫu xe Nhật thấp hơn đối thủ gần 4 lần. Sau gần 10 năm chưa đổi mẫu, thiết kế và trang bị của Fotuner dần lỗi thời, ngày càng hụt hơi trong cuộc đua doanh số.

Xếp ở vị trí thứ ba, Isuzu mu-X ghi nhận doanh số bán ra trong năm 2025 đạt 314 xe, tăng nhẹ so với năm 2024. Cuối cùng, Mitsubishi Pajero Sport chỉ tiêu thụ 180 xe do tình trạng khan hiếm nguồn cung kéo dài.

Dự báo năm 2026, Ford Everest khả năng cao vẫn dẫn đầu phân khúc. Nếu không có chính sách, chiến lược phù hợp, các thương hiệu ô tô Nhật Bản khó thu hẹp khoảng cách doanh số với Ford Everest trong phân khúc SUV 7 chỗ hạng D.