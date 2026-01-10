Mua xe SUV 7 chỗ hạng E, người Việt có lựa chọn nào?

Những năm gần đây, nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam bắt đầu phân phối các dòng SUV 7 chỗ phân khúc hạng E. Đây đều là những mẫu mã có không gian rộng rãi, vận hành linh hoạt và nhiều trang bị tiện nghi, đi kèm giá bán lên tới hàng tỉ đồng.

Dù là một trong những mẫu xe mở màn phân khúc SUV hạng E nhưng hiện tại , Ford Explorer đã tạm ngưng phân phối tại thị trường Việt Nam, khiến nhóm xe này thu hẹp sự lựa chọn. Dưới đây là 4 mẫu SUV 7 chỗ hạng E đang bán tại Việt Nam hiện nay:

Hyundai Palisade: Giá 1,47 - 1,59 tỉ đồng

Được cho là "kẻ phá giá" trong phân khúc, Hyundai Palisade sở hữu lợi thế về giá bán nhờ lắp ráp trong nước. Với mức giá khởi điểm chưa tới 1,5 tỉ đồng, mẫu xe này thậm chí cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe ở phân khúc thấp hơn.

Hyundai Palisade, mẫu SUV 7 chỗ rộng rãi, có giá khởi điểm chưa tới 1,5 tỉ đồng ẢNH: T.G.X.Đ

Về thiết kế, Palisade mang dáng vẻ bề thế, vuông vức đậm chất Mỹ. Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn và cụm đèn LED định vị đặt dọc. Trang bị tiện nghi là điểm mạnh của mẫu xe Hàn Quốc với ghế bọc da nappa, hàng ghế thứ hai dạng thương gia (trên bản 6 chỗ), màn hình đôi đồng kích thước 12,3 inch và cần số dạng nút bấm.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ dầu 2.2 lít, sản sinh công suất 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC. Động cơ này được đánh giá cao về độ bốc ở dải tốc độ thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Volkswagen Teramont: Giá 1,998 tỉ đồng

Mẫu xe đến từ Đức hướng tới nhóm khách hàng thực dụng, cần một chiếc xe rộng rãi đúng nghĩa cho gia đình có 5 - 7 thành viên.

Xe Đức Volkswagen Teramont thiết kế thực dụng với hàng ghế thứ 3 tương đối rộng ẢNH: Đ.H

Về thiết kế, Teramont sở hữu ngoại hình trung tính, mạnh mẽ và ít lỗi mốt theo thời gian. Nội thất xe không quá bóng bẩy như đối thủ Hàn Quốc nhưng ghi điểm nhờ bố trí khoa học, dễ sử dụng. Điểm đáng tiền nhất trên Teramont là không gian hàng ghế thứ 3 rộng rãi bậc nhất phân khúc và thể tích khoang hành lý lớn.

Về vận hành, xe trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0 lít, có công suất 220 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Motion và khung gầm chắc chắn tiêu chuẩn Đức, Teramont mang lại cảm giác lái đầm chắc trên đường cao tốc và khả năng cách âm ấn tượng.

Toyota Land Cruiser Prado: Giá 3,46 tỉ đồng

Bước sang thế hệ hoàn toàn mới (LC250), Land Cruiser Prado đã lột xác toàn diện và trở thành mẫu xe được nhiều đại gia săn đón dù có giá khá cao. Tại nhiều thời điểm, mẫu SUV này rơi vào cảnh "bia kèm lạc", giá thực tế đội lên 400 - 500 triệu đồng so với niêm yết.

Toyota Land Cruiser Prado có giá 3,46 tỉ đồng, sở hữu thiết kế vuông vức, góc cạnh ẢNH: T.N

Về thiết kế, xe rũ bỏ nét bo tròn lỗi thời trước đây để chuyển sang phong cách vuông vức, nam tính và bụi bặm. Nội thất xe hiện đại hóa với màn hình giải trí lớn, phanh tay điện tử và gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 3.0.

Về vận hành, Toyota Land Cruiser Prado trang bị động cơ tăng áp 2.4 lít, sản sinh công suất 267 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, truyền sức mạnh đến hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian. Đáng chú ý, mẫu SUV 7 chỗ này dùng khung gầm rời nên sẽ tối ưu khi đi off-road, di chuyển trên địa hình xấu.