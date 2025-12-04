New Sorento SUV 7 chỗ, dấu ấn thiết kế mới thu hút và chinh phục khách hàng

Kia New Sorento sở hữu thiết kế bề thế và sang trọng

Ngay từ diện mạo bên ngoài, New Sorento gây ấn tượng với kiểu dáng sang trọng với các đường nét sắc sảo, mang đến vẻ bề thế, đậm chất SUV. Lưới tản nhiệt được mở rộng, liền mạch với cụm đèn LED "Starmap" đặc trưng của sản phẩm thế hệ mới, tạo nên nét nhận diện khác biệt. Mẫu xe đại diện cho phong thái, khí chất của chủ sở hữu, mở ra xu hướng lựa chọn mới trong phân khúc xe SUV cao cấp với thiết kế thu hút và nổi bật ở mọi góc nhìn.

Không gian nội thất sang trọng hàng đầu phân khúc, được thiết kế thông minh mở rộng theo phương ngang với 7 chỗ rộng rãi; 3 hàng ghế được bố trí linh hoạt với ghế lái êm ái tích hợp chỉnh điện, sưởi, làm mát và nhớ 2 vị trí; hàng ghế 2 có sưởi cùng bệ tỳ tay lớn, hàng ghế 3 thiết kế thoải mái với độ ngả lớn và có thể gập phẳng linh hoạt để tối ưu hóa khoang hành lý phù hợp cho những chuyến công tác dài ngày hay kỳ nghỉ cùng gia đình, giúp mọi hành khách đều tận hưởng trọn vẹn sự tiện nghi, đẳng cấp.

Mẫu SUV 7 chỗ có không gian nội thất sang trọng và đậm chất công nghệ

New Sorento chinh phục khách hàng với không gian tận hưởng đậm chất công nghệ, thể hiện tư duy thiết kế đi trước thời đại với lối thiết kế tối giản nhưng hiện đại mang phong cách sang trọng và đẳng cấp. Các tiện nghi công nghệ theo xu hướng tương lai như màn hình cong Panoramic, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây mang đến trải nghiệm công nghệ như các mẫu xe hạng sang. Chất liệu nội thất được trau chuốt tỉ mĩ, tinh xảo, kết hợp cùng hệ thống đèn nội thất tùy chỉnh 64 màu tạo nên không gian sang trọng. Đặc biệt, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập được điều khiển bằng phím cảm ứng hiện đại mang đến sự thoải mái ở các vị trí, giúp mỗi chuyến đi đều như tận hưởng trong không gian riêng.

New Sorento bổ sung thêm tùy chọn cá nhân hóa với nhiều màu nội thất mới cao cấp

Trong tháng 12, mẫu xe phát triển thêm tùy chọn màu nội thất cá nhân hóa đẳng cấp, đa dạng tùy chọn cho khách hàng đang tìm kiếm một chiếc SUV 7 chỗ cao cấp và khác biệt trong dịp đón Giáng sinh và năm mới, tôn vinh phong cách và gu thẩm mỹ của chủ sở hữu với các tông màu đỏ hoàng gia - Imperial Red, trắng Kim Cương - Diamond White, kem sang trọng - Ivory Beige, vàng Sahara - Sahara Gold, nâu sa thạch - Sandstone Tan, cam hổ phách - Amber Orange. Mỗi sắc màu không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ, mà còn đại diện cho phong thái và cá tính riêng của chủ nhân - từ sự mạnh mẽ, quyền lực cho đến vẻ tinh tế, thời thượng. Nhờ đó, mỗi chiếc New Carnival Hybrid trở thành không gian thể hiện vị thế của người sở hữu, giúp định hình phong cách của chủ nhân.

New Sorento có đa dạng tùy chọn hệ dẫn động, vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình

Mẫu xe vận hành mạnh mẽ, êm ái và linh hoạt trên nhiều dạng địa hình với hai tùy chọn động cơ Smartstream xăng 2.5 lít và diesel 2.2 lít, kết hợp hệ dẫn động FWD. Mẫu xe có thêm gói tùy chọn AWD trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chế độ lái địa hình cùng cửa sổ trời, giúp khách hàng tự tin di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau. Nhờ sự đa dụng và linh hoạt, New Sorento trở thành lựa chọn lý tưởng, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu di chuyển hằng ngày cho công việc và những chuyến đi cùng gia đình chỉ trong một mẫu xe duy nhất.

Mẫu xe sở hữu hệ thống an toàn cao cấp tương đương các mẫu xe hạng sang

Sở hữu hệ thống an toàn cao cấp, tương đương các mẫu xe hạng sang với hệ thống ADAS 2.0 mới, New Sorento mang đến khả năng hỗ trợ lái xe thông minh vượt trội. Nhờ đó, mẫu xe không chỉ tăng cường phòng tránh va chạm và giảm mệt mỏi trên những hành trình dài, mà còn có khả năng chủ động can thiệp để bảo vệ người lái trước các tình huống nguy hiểm, đảm bảo sự an tâm và thoải mái trong các hành trình.

Vượt qua công năng phục vụ di chuyển, New Sorento là biểu tượng của phong thái thành đạt, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân và khả năng đón đầu xu hướng, khẳng định vị thế bằng một mẫu xe hiện đại và đẳng cấp. Sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế ngoại thất bề thế, nội thất sang trọng cùng công nghệ hiện đại đã tạo nên một mẫu xe chuẩn mực mới trong phân khúc D-SUV, sở hữu công nghệ vượt trội để dẫn lối thành công cho chủ sở hữu.