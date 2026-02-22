'Căng da bụng, chùng da mắt', làm sao tránh buồn ngủ khi lái xe sau bữa ăn?

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang dần khép lại, đây là lúc nhiều cá nhân, gia đình lái ô tô, xe máy đường dài quay trở lại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM để tiếp tục làm việc… Trong quá trình lái xe đường dài, nhiều tài xế thường gặp tình trạng buồn ngủ sau mỗi bữa ăn, đặc biệt là sau khi ăn trưa. Tình trạng "căng da bụng, chùng da mắt" không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt trên đường cao tốc.

Tuy nhiên, không phải bất cứ ai lái xe đều biết nguyên nhân cũng như cách hạn chế cơn buồn ngủ khi lái xe sau bữa ăn. Thậm chí, ngay cả khi rơi vào tình trạng này, không ít tài xế vẫn cố gắng lái xe, đây là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn cao, đặc biệt khi lái ô tô đường dài trên các tuyến đường cao tốc.

Trong quá trình lái xe đường dài, nhiều tài xế thường gặp tình trạng buồn ngủ sau mỗi bữa ăn Ảnh: T.N

Vì sao ăn no dễ buồn ngủ khi lái xe?

Theo một số nghiên cứu về sinh lý học, sau khi ăn, cơ thể tăng lưu lượng máu đến hệ tiêu hóa để xử lý thức ăn. Điều này khiến lượng máu cung cấp cho não giảm nhẹ trong thời gian ngắn, tạo cảm giác uể oải, giảm tập trung…

Ngoài ra, bữa ăn giàu tinh bột nhanh (cơm trắng, bánh mì trắng, đồ ngọt…) làm tăng đường huyết rồi giảm nhanh, kích thích cảm giác buồn ngủ. Các món nhiều dầu mỡ cũng khiến quá trình tiêu hóa kéo dài, khiến cơ thể mệt mỏi hơn.

Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ - National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), tình trạng buồn ngủ khi lái xe có thể làm giảm khả năng phản ứng tương đương người sử dụng rượu bia ở mức nhẹ. Trong khi đó, Hiệp hội ô tô Mỹ - American Automobile Association (AAA) cho biết, hàng triệu vụ tai nạn mỗi năm có liên quan đến tình trạng mệt mỏi hoặc thiếu tỉnh táo của tài xế.

Tình trạng buồn ngủ khi lái xe có thể làm giảm khả năng phản ứng tương đương người sử dụng rượu bia ở mức nhẹ Ảnh: B.H

Dấu hiệu cho thấy cơn buồn ngủ đến khi lái xe sau bữa ăn

Thông thường sau bữa ăn, các tài xế vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ ngay, tuy nhiên tình trạng "căng cơ bụng, chùng cơ mắt" thường xuất hiện khi bắt đầu lái xe trở lại. Người lái dễ gặp các dấu hiệu như ngáp dài liên tục, chớp mắt nhiều… đặc biệt khi lái ô tô trên các tuyến cao tốc với tốc độ di chuyển đều.

Nếu để tình trạng ngáp dài, chớp mắt nhiều vẫn tiếp diễn… rất dễ dẫn đến việc mất tỉnh táo, khiến người lái khó giữ ô tô đi đúng làn đường, thậm chí phản xạ chậm khi gặp tình huống bất ngờ. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, nguy cơ mất an toàn tăng lên đáng kể nếu vẫn tiếp tục lái xe.

Cách hạn chế buồn ngủ khi lái ô tô sau mỗi bữa ăn

Trong quá trình lái ô tô đường dài, để hạn chế việc rơi vào tình trạng buồn ngủ các tài xế nên chú ý sắp xếp thời gian nghỉ ngơi sau bữa ăn. Theo đó, sau mỗi bữa ăn, đặc biệt là bữa ăn trưa cần nghỉ ngơi 15 - 20 phút để cơ thể ổn định nhịp sinh học. Sau đó, đi bộ vài phút cũng giúp tăng tuần hoàn máu, cải thiện sự tỉnh táo trước khi lái xe trở lại.

Khi lái xe trở lại, nên mở hé cửa sổ hoặc bật điều hòa ở mức mát vừa phải, để chế độ lấy gió ngoài để giúp cơ thể tỉnh táo hơn Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, nên chú ý điều chỉnh khẩu phần trước khi lái xe. Nên ưu tiên bữa ăn vừa phải, hạn chế đồ chiên rán, giảm lượng tinh bột. Có thể bổ sung trái cây ít đường hoặc thực phẩm giàu protein để duy trì năng lượng ổn định.

Khi lái xe trở lại, nên mở hé cửa sổ hoặc bật điều hòa ở mức mát vừa phải, để chế độ lấy gió ngoài để giúp cơ thể tỉnh táo hơn. Không gian quá kín và ấm thường làm cơn buồn ngủ đến nhanh hơn. Ngoài ra, mở những bản nhạc sôi động, trò chuyện với người đi cùng hoặc nhai kẹo cao su… cũng là những cách đơn giản giúp duy trì sự tập trung khi cầm lái.

Trong trường hợp cơn buồn ngủ không giảm khi lái xe, tài xế nên dừng xe tại điểm an toàn để nghỉ ngơi ngắn. Việc cố gắng lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo có thể dẫn đến hậu quả khó lường.