Trạm dừng chân cao tốc thất thủ, tai nạn 'rình rập' tài xế

Sau kỳ nghỉ tết, lưu lượng ô tô đổ về TP.HCM tăng đột biến khiến hàng loạt trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc rơi vào tình trạng thất thủ. Những nhu cầu thiết yếu như vệ sinh, nghỉ ngơi, ăn uống, đổ nhiên liệu hay sạc pin xe điện trở thành nỗi ám ảnh khi hệ thống trạm dừng tạm không đáp ứng được dịch vụ cơ bản.

Ô tô xếp hàng dài tại trạm dừng chân tạm trên cao tốc ẢNH: C.T

Việc thiếu hụt bãi đỗ xe và hạ tầng tiện ích đã biến khu vực nghỉ ngơi thành nút thắt giao thông, nguy cơ dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hiểm họa xếp hàng trên làn đường cao tốc

Ghi nhận của PV Thanh Niên trên các tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, lưu lượng phương tiện đổ dồn về TP.HCM trong những ngày cao điểm (mùng 4, 5, 6, 7 tết) rất lớn. Đáng chú ý, các tuyến cao tốc này chỉ có 2 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/giờ và không có làn dừng khẩn cấp xuyên suốt.

Điều này buộc tài xế phải dừng xe ngay trên làn đường cao tốc để xếp hàng chờ đến lượt vào trạm dừng chân.

Tài xế bất chấp nguy hiểm, xếp hàng để vào trạm dừng chân ẢNH: C.T

Anh Nguyễn Hoàng A. (ngụ tại Đồng Nai) chia sẻ: "Đang di chuyển tốc độ 85 - 90 km/giờ, dòng xe phía trước đột ngột giảm tốc độ và dừng hẳn, xếp hàng chờ để vào trạm dừng chân trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến nhiều phương tiện phía sau dễ rơi vào tình huống bất ngờ, có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn".

Chị Đỗ Nguyễn Anh T. (ngụ tại Gia Lai) cho biết: "Trạm dừng chân quá tải khiến dòng xe ùn ứ trên cao tốc. Khi không giải quyết được nhu cầu vệ sinh và nghỉ ngơi, tài xế mệt mỏi có thể bất chấp, dừng ở làn khẩn cấp để giải quyết nhu cầu. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, lái xe lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan".

Hành động này vô tình vi phạm lỗi dừng, đỗ xe sai quy định tại làn khẩn cấp trên cao tốc, bị phạt 12 - 14 triệu đồng (theo quy định tại điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP) và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo điểm c, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.

Tiến độ hoàn thiện hạ tầng dịch vụ "lệch pha" với tốc độ thông xe cao tốc

Tình trạng "thất thủ" tại các trạm dừng nghỉ hiện nay phản ánh sự lệch pha nghiêm trọng giữa tốc độ thông xe cao tốc và tiến độ hoàn thiện hạ tầng dịch vụ.

Phương tiện ùn ứ trước lối vào trạm dừng chân, dễ gây tai nạn liên hoàn ẢNH: C.T

Trước đó, Cục Đường bộ và Chính phủ đã yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam trước ngày 31.12.2025 để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao năm mới. Tuy nhiên đến hiện tại, tiến độ thi công, xây dựng trạm dừng nghỉ trên một số tuyến cao tốc đều chậm hơn so với yêu cầu đề ra. Điều này gây ảnh hưởng trong quá trình lưu thông, là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn liên hoàn.

Cơ sở hạ tầng, dịch vụ tại các trạm dừng chân trên cao tốc hiện nay là vấn đề trách nhiệm, cần được nhìn nhận thẳng thắn. Nhiều tuyến cao tốc trên cả nước chuẩn bị thông xe trong thời gian tới nhưng trạm dừng nghỉ đạt chuẩn vẫn chỉ nằm trên bản vẽ, thi công nhỏ giọt, tài xế và hành khách chính là những người phải gánh chịu rủi ro về an toàn.