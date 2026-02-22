Thuê ô tô tự lái: 5 hạng mục cần kiểm tra trước khi trả xe

Sau kỳ nghỉ tết, công đoạn trả xe thường khá rắc rối, vướng nhiều tranh cãi nếu để xảy ra sai sót. Để việc thuê ô tô trở nên trọn vẹn hơn, khách hàng cần dành thời gian kiểm tra, rà soát toàn bộ phương tiện, đối chiếu hiện trạng trước khi nhận và trả xe...

Kiểm tra xe trước khi trả là bước quan trọng trong quá trình thuê ô tô tự lái ẢNH: T.N

Dưới đây là một số hạng mục cần kiểm tra khi trả ô tô:

Kiểm tra ngoại thất

Ngoại thất là một trong những phần quan trọng cần kiểm tra trước khi trả xe. Để đảm bảo độ chính xác, cần sử dụng video, hình ảnh đã quay tại thời điểm nhận xe để đối chiếu các vết xước, móp mới phát sinh. Các vị trí thường xảy ra va chạm cần được ưu tiên kiểm tra gồm cản trước, cản sau, gương chiếu hậu và mâm xe.

Kiểm tra kỹ ngoại thất trước khi bàn giao xe giúp tránh các tranh cãi không đáng có ẢNH: C.T

Việc so sánh trực quan giúp hai bên xác định chính xác trách nhiệm bồi thường nếu có hư hỏng, tránh tình trạng chủ xe "đẩy" các dấu vết cũ cho người thuê.

Ngoài ra, người thuê cần quan sát kỹ bề mặt lốp để phát hiện các vết chém hoặc hiện tượng phù lốp do sập ổ gà trong quá trình di chuyển. Các hư hại về lốp thường có chi phí thay thế cao, do đó việc xác nhận hiện trạng ngay tại thời điểm trả xe giúp người thuê chủ động phương án xử lý thay vì bị trừ tiền đặt cọc.

Vệ sinh nội thất và khử mùi

Các đơn vị cho thuê xe thường áp dụng phí vệ sinh 200.000 - 500.000 đồng (tùy kích cỡ) nếu không gian bên trong bị bẩn. Trước khi bàn giao, người dùng nên thu dọn rác, hút bụi sàn xe và lau sạch các vết bẩn. Việc chủ động vệ sinh cơ bản giúp quy trình trả xe nhanh chóng, thể hiện ý thức giữ gìn tài sản của người thuê.

Người thuê xe nên chủ động dọn vệ sinh nội thất để đảm bảo sạch sẽ trước khi trả xe ẢNH: C.T

Mùi hôi từ thức ăn hoặc thuốc lá là nguyên nhân khiến đơn vị cho thuê xe yêu cầu người thuê gửi thêm chi phí để thực hiện dịch vụ khử mùi chuyên sâu. Nếu xe có mùi lạ, khách hàng nên mở cửa thông gió hoặc sử dụng các biện pháp khử mùi tự nhiên trước khi trả.

Hoàn trả nhiên liệu theo đúng hợp đồng

Hầu hết hợp đồng thuê xe tự lái dịp tết đều quy định khách hàng phải trả xe với mức nhiên liệu tương đương lúc nhận. Người thuê cần quan sát kim xăng/dầu trên đồng hồ táp-lô và đổ bù đúng lượng nhiên liệu đã ký kết.

Nạp mức nhiên liệu giống thời điểm nhận xe để tránh phát sinh thêm chi phí ẢNH: C.T

Nếu để thiếu nhiên liệu, đơn vị cho thuê xe thường tính phí theo giá thị trường cộng thêm phí dịch vụ đi đổ hộ. Mức phí này thường cao hơn chi phí thực tế khách hàng tự chi trả tại trạm xăng. Do đó, việc đổ đầy bình nhiên liệu trước khi trả xe là giải pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Rà soát giấy tờ và tài sản cá nhân

Người thuê xe cần kiểm tra đầy đủ bộ giấy tờ pháp lý đi kèm phương tiện trước khi rời khỏi xe. Các loại giấy tờ cơ bản gồm: Giấy đăng ký xe (hoặc bản sao công chứng kèm), chứng nhận bảo hiểm và sổ đăng kiểm. Việc thất lạc các giấy tờ này sẽ gây phiền hà cho chủ xe và khiến người thuê phải chịu trách nhiệm pháp lý cũng như chi phí làm lại.

Bên cạnh giấy tờ xe, việc rà soát các hộc chứa đồ, khe ghế và cốp sau là bước cần thiết để không bỏ quên tài sản. Điện thoại, ví tiền... thường bị để quên do tâm lý vội vàng trong ngày đầu năm. Một khi đã ký biên bản bàn giao và rời khỏi bãi xe, việc khiếu nại về tài sản thất lạc sẽ trở nên khó khăn và thiếu căn cứ pháp lý.

Chủ động tra cứu vi phạm phạt nguội

Đây là hạng mục kiểm tra quan trọng nhất về mặt pháp lý. Khách hàng nên truy cập hệ thống tra cứu của Cục Cảnh sát giao thông để kiểm tra biển số xe có vi phạm tốc độ, làn đường... trong thời gian thuê hay không. Việc phát hiện sớm giúp hai bên thỏa thuận phương án xử lý vi phạm hợp lý