Thuê ô tô tự lái dịp tết: Xử lý sao nếu xảy ra tai nạn?

Nhu cầu thuê ô tô tự lái tăng mạnh mỗi dịp tết, khi nhiều gia đình muốn chủ động di chuyển, về quê hoặc du xuân. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi là những rủi ro đi kèm như va chạm giao thông trong thời gian đang thuê xe. Khi đó, người cầm lái không chỉ giải quyết va chạm như với xe cá nhân mà còn liên quan hợp đồng thuê, bảo hiểm và nghĩa vụ bồi thường. Nếu xử lý sai từ đầu, khoản chi phí phát sinh có thể lớn hơn rất nhiều so với mức thiệt hại thực tế.

Vậy, khi chẳng may xảy ra tai nạn trong lúc lái ô tô du xuân, tài xế cần xử lý thế nào cho đúng cách?

Bên cạnh sự tiện lợi, việc lái xe thuê dịp tết cũng tiềm ẩn rủi ro đòi hỏi người thuê phải hiểu và xử lý đúng cách ẢNH: N.D

Giữ nguyên hiện trường, đảm bảo an toàn

Việc đầu tiên sau va chạm vẫn là ưu tiên an toàn cho người trên xe và các phương tiện xung quanh. Người lái nên tắt máy, bật đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo từ xa để tránh va chạm tiếp theo, đặc biệt trong dịp cao điểm tết khi lưu lượng xe tăng cao.

Một trong những yêu cầu đầu tiên tài xế cần lưu ý là việc bảo vệ hiện trường sau tai nạn ẢNH: AI

Lưu ý, không nên tự ý di chuyển ô tô khỏi hiện trường nếu chưa thống nhất với bên còn lại, trừ trường hợp phải đưa người bị thương đi cấp cứu. Bởi lẽ, thay đổi vị trí phương tiện quá sớm có thể khiến quá trình xác định lỗi gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến trách nhiệm bồi thường cũng như quyền lợi bảo hiểm.

Ngoài ra, cần ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, thu thập thông tin các bên liên quan và liên hệ cơ quan chức năng khi có thiệt hại đáng kể hoặc phát sinh tranh chấp.

Báo ngay cho đơn vị cho thuê ô tô

Khác với khi sử dụng xe cá nhân, trường hợp gặp sự cố, tai nạn khi đang thuê ô tô, người thuê cần phải thông báo cho đơn vị cho thuê càng sớm càng tốt. Hầu hết hợp đồng đều quy định người thuê không được tự ý thỏa thuận bồi thường hoặc sửa chữa phương tiện khi chưa có xác nhận từ chủ xe.

Việc liên hệ liền giúp đơn vị cho thuê ô tô hướng dẫn quy trình xử lý đúng, đồng thời kiểm tra điều khoản bảo hiểm và hỗ trợ nếu cần. Trong thực tế, nhiều người vì muốn tiếp tục hành trình Tết đã tự thương lượng cho nhanh rồi mới báo lại. Đây lại là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tranh chấp, bởi chủ xe không có căn cứ xác định lỗi và người thuê có thể phải chịu toàn bộ chi phí.

Biên bản tai nạn quyết định trách nhiệm tài chính

Biên bản tai nạn là căn cứ quan trọng nhất để xác định ai phải bồi thường. Với ô tô thuê, yếu tố này còn liên quan trực tiếp đến việc bảo hiểm có chấp nhận chi trả hay không. Người điều khiển phải đúng người đứng tên trong hợp đồng, còn hiệu lực giấy phép lái xe và không vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Tuân thủ các quy trình xử lý sau va chạm sẽ giúp người thuê hạn chế thiệt hại ẢNH: T.N

Nếu xe do người khác cầm lái hoặc người điều khiển vi phạm quy định an toàn, gần như chắc chắn bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường. Khi đó, trách nhiệm tài chính chuyển hoàn toàn sang người thuê.

Bảo hiểm không đồng nghĩa "không mất tiền"

Phần lớn ô tô cho thuê tết đều có bảo hiểm vật chất xe và bảo hiểm trách nhiệm dân sự, nhưng điều này không có nghĩa người thuê không phải chi trả. Thông thường, người thuê phải chịu khoản khấu trừ ban đầu theo hợp đồng.

Ngoài ra, những hư hỏng không thuộc phạm vi bảo hiểm như mất chìa khóa, hư nội thất hoặc thủy kích do lái xe vào vùng ngập có thể phải bồi thường riêng. Nhiều hợp đồng còn quy định người thuê phải thanh toán chi phí "thất thu" cho đơn vị cho thuê, trong thời gian xe nằm xưởng sửa chữa. Vì vậy, dù có bảo hiểm, tổng số tiền phát sinh vẫn có thể đáng kể nếu va chạm nghiêm trọng.

Không tự ý sửa chữa phương tiện

Một sai lầm phổ biến là sau va quẹt nhẹ, người thuê tự mang xe đi sửa để tiếp tục chuyến đi. Hành động tưởng hợp lý này lại vi phạm hầu hết điều khoản thuê xe. Bảo hiểm chỉ chấp nhận chi trả khi có giám định trước khi sửa chữa.

Nếu tự ý khắc phục, bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường và chủ xe cũng không có nghĩa vụ chấp nhận kết quả sửa chữa. Khi đó, người thuê phải thanh toán toàn bộ chi phí, thậm chí phát sinh tranh chấp kéo dài sau kỳ nghỉ.

Chuẩn bị kỹ để giảm rủi ro

Mặc dù vậy, rủi ro có thể giảm đáng kể nếu người thuê ô tô có sự chuẩn bị kỹ ngay từ đầu. Ví dụ, trước khi nhận xe nên quay video tình trạng ngoại thất, nội thất, kiểm tra mức miễn thường bảo hiểm và xác nhận rõ người được phép điều khiển phương tiện. Không nên giao xe cho người khác cầm lái ngoài hợp đồng, đồng thời hạn chế lái xe đường dài liên tục khi chưa quen xe.

Trong bối cảnh đường đông, tâm lý vội di chuyển dịp tết cùng việc sử dụng một chiếc xe lạ là những yếu tố dễ dẫn đến va chạm nhất.