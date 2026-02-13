Thuê ô tô tự lái: Xe phân khúc nào đắt nhất dịp tết?

Thị trường thuê ô tô tự lái tại các thành phố lớn đang khá sôi động dịp cuối năm khi người dân lên kế hoạch về quê hoặc du lịch trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Nhu cầu tăng cao khiến nguồn cung hạn hẹp, dẫn đến giá thuê biến động mạnh so với ngày thường. Khảo sát của từ các đơn vị kinh doanh, hầu hết khách hàng đều đặt cọc giữ chỗ, thậm chí thanh toán 50% - 80% để đảm bảo có phương tiện di chuyển.

Nhu cầu thuê ô tô tự lái tăng cao dịp nghỉ lễ, tết ẢNH: B.L

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Dương Quang Trí, cho thuê xe tự lái tại phường Lái Thiêu, TP.HCM cho biết: "Thời điểm này xe phân khúc nào giá cũng tăng cao. Đặc biệt các dòng xe 7 chỗ, MPV tăng mạnh nhất do nhu cầu khách hàng rất nhiều, nguồn cung hạn hẹp".

Xe phân khúc nào giá tăng cao nhất hiện nay?

Theo tìm hiểu, các dòng xe đô thị hạng A như VinFast Fadil, Hyundai Grand i10 hay KIA Morning có giá thuê ngày thường dao động 550.000 - 650.000 đồng; rơi vào những ngày cao điểm nghỉ lễ, giá tăng lên mức 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng một ngày thuê.

Tương tự, các dòng xe sedan hạng B và C ít được khách chuộng nhưng giá thuê cũng tăng chóng mặt. Cụ thể, một số dòng sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent ngày thường chỉ có giá khoảng 700.000 - 850.000 đồng/ngày; ngày nghỉ lễ, tết tăng lên mức 1,4 - 1,8 triệu đồng/ngày.

Những mẫu xe sedan cỡ nhỏ kén khách thuê nhưng giá vẫn gấp đôi ngày thường ẢNH: C.T

Nhóm xe sedan hạng C như Mazda3, KIA K3, Hyundai Elantra... ngày thường chỉ có giá khoảng 750.000 - 900.000 đồng, dịp nghỉ tết tăng lên mức 1,7 - 2 triệu đồng/ngày. Đây là nhóm xe được khách hàng ưu tiên thuê để đi du lịch, về quê trong phạm vi gần vì không gian nội thất, hành lý không quá thoải mái như các dòng xe đa dụng gầm cao, 7 chỗ.

Nhóm xe MPV cỡ nhỏ, MPV cỡ lớn và SUV 7 chỗ "hút" khách nhất dù có giá cho thuê tăng cao, thậm chí cháy hàng ở nhiều đơn vị cho thuê nhờ không gian rộng rãi.

Đơn cử, mẫu Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross có giá cho thuê ngày thường chỉ dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; dịp lễ tết tăng lên, đạt mức khoảng 2 - 2,2 triệu đồng/ngày. Những mẫu SUV 7 chỗ như Toyota Fortuner, Ford Everest... có giá thuê ngày tết khoảng 2,2 - 2,6 triệu đồng, trong khi ngày thường chỉ dao động khoảng 1 - 1,2 triệu đồng.

KIA Carnival được khách ưa chuộng dù giá thuê cao nhờ không gian rộng rãi ẢNH: N.Q.H

Đáng chú ý, KIA Carnival là mẫu xe có giá thuê ngày tết cao ngất ngưỡng. Nếu như ngày thường khách hàng chỉ cần bỏ số tiền 1,8 - 2,1 triệu đồng để thuê mẫu xe này thì vào dịp tết, các ngày cao điểm... giá thuê tăng ở mức 3,3 - 4 triệu đồng/ngày. Theo anh Trí: "KIA Carnival là mẫu xe rộng rãi, đi được 7 người và chở hành lý khá thoải mái nên dù giá cao vẫn được khách hàng săn đón".

Quy định thuê ô tô dịp tết ngặt ngèo, khách vẫn chấp nhận

Bên cạnh yếu tố về giá, quy định thuê xe dịp nghỉ lễ cũng có nhiều thay đổi. Đáng chú ý, đa phần các đơn vị cho thuê yêu cầu ký hợp đồng thời gian thuê tối thiểu từ 8 ngày trở lên. Điều này giúp đảm bảo nguồn thu, hạn chế thủ tục bàn giao và dễ quản lý phương tiện.

Theo anh Trí, nếu khách chỉ thuê ngắn ngày vào đúng các ngày cao điểm, đơn vị kinh doanh sẽ rất khó tìm người thuê cho những ngày còn lại. Việc để xe trống trong dịp này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu.

Ngoài ra, trong quá trình làm hợp đồng thuê xe tự lái, khách hàng nên thực hiện kiểm tra kỹ tình trạng xe, đối chiếu các vết trầy xước, xác định đúng số km ở thời điểm ký hợp đồng thuê. Việc nắm bắt thông tin về giá của từng phân khúc giúp khách hàng chủ động hơn trong việc cân đối tài chính, đảm bảo không phát sinh các khoản phí ngoài dự tính.