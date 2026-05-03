Nhiều người bị CSGT TP.HCM phạt vì thói quen dừng, đỗ xe quanh bến xe

Mới đây, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định tại khu vực gần Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga.

CSGT An Sương lập biên bản trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định ẢNH: PC08

Theo lực lượng chức năng, từ trước kỳ nghỉ lễ, lưu lượng xe khách ra vào hai bến tăng mạnh, chủ yếu vào khung giờ chiều tối và ban đêm. Các phương tiện liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch hoạt động liên tục trên các tuyến Đỗ Mười, Lê Quang Đạo… gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông trong và sau cao điểm đi lại.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, CSGT phát hiện nhiều trường hợp dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định, tập trung dọc các tuyến Đỗ Mười, Lê Quang Đạo. Những hành vi này khiến dòng phương tiện bị cản trở, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông nên đều bị lập biên bản xử lý nghiêm.

Thực tế, lỗi dừng, đỗ xe sai quy định quanh khu vực bến xe là vi phạm khá phổ biến tại TP.HCM, không chỉ ở Bến xe An Sương mà còn ghi nhận tại nhiều nơi như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây.

Nguyên nhân chủ yếu do một số tài xế dừng đón, trả khách ngoài đường thay vì đưa xe vào bến, trong khi các tuyến xung quanh thường có biển cấm dừng và đỗ để hạn chế ùn tắc.

Dừng, đỗ xe sai quy định là lỗi vi phạm thường gặp của người lái xe ô tô ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc không chú ý biển báo hoặc cố tình vi phạm đã khiến nhiều tài xế bị xử phạt. Lãnh đạo một đội CSGT cho biết vẫn còn tình trạng tài xế giữ tâm lý "dừng một chút không sao" nên dừng xe đón trả khách dù biết có biển cấm. Thậm chí, có người cho rằng chỉ cần ngồi trên xe thì không bị xử phạt, tuy nhiên đây là quan niệm sai.

Thực tế, nhiều trường hợp đã bị CSGT lập biên bản với mức phạt từ 600.000 - 800.000 đồng vì dừng xe nơi có biển "cấm dừng và đỗ xe", phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng vì đỗ xe nơi có biển "cấm dừng và đỗ xe".

Dừng, đỗ xe cần lưu ý gì?

Theo quy định, tại các đoạn đường có biển cấm dừng và đỗ xe, phương tiện không được phép dừng hoặc đỗ. Trường hợp bất khả kháng buộc phải dừng xe, tài xế phải bật đèn cảnh báo hoặc đặt biển cảnh báo theo quy định.

Biển cấm thường được đặt tại những khu vực có mật độ giao thông cao, dễ xảy ra ùn tắc hoặc tai nạn, không áp dụng suốt toàn tuyến.

Nhiều người dừng, đỗ xe theo thói quen, đến khi bị phạt mới biết đã vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT lưu ý, biển cấm dừng và đỗ xe thường không được cắm suốt tuyến đường mà chỉ cấm theo các đoạn có mật độ giao thông phức tạp, ở nơi dễ xảy ra ùn tắc giao thông, thường xảy ra tai nạn.

CSGT khuyến cáo, khi đón trả khách tại khu vực có biển cấm, tài xế cần hướng dẫn hành khách di chuyển ra khỏi phạm vi cấm hoặc đưa xe vào trong bến. Tương tự, tại các trung tâm thương mại hoặc điểm đón khách lớn, phương tiện cần di chuyển vào khu vực được phép dừng, đỗ để tránh vi phạm.