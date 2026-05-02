Bị quay clip vượt đèn đỏ đường sắt ở TP.HCM, tài xế nhận mức phạt 5 triệu

Ngày 2.5, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Hàng Xanh đã xử lý một tài xế xe tải có hành vi vượt đèn đỏ khi rào chắn đang hạ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hình ảnh xe tải vượt đèn đỏ đường sắt khi rào chắn đang hạ ẢNH: PC08

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một xe tải cố tình băng qua đường ngang khi đèn tín hiệu đã bật đỏ, chuông cảnh báo vang lên và cần chắn đang hạ xuống. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, xem nhẹ an toàn của chính người điều khiển phương tiện và cộng đồng.

Ngay sau đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã nhanh chóng xác minh, mời tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định hiện hành, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế về lỗi "điều khiển xe ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển" với mức phạt 5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.

Theo CSGT, việc cố tình vượt qua đường sắt khi hệ thống cảnh báo đã kích hoạt là một trong những lỗi đặc biệt nguy hiểm. Khi đèn đỏ nhấp nháy, chuông reo và cần chắn bắt đầu hạ xuống, đồng nghĩa tàu hỏa đang đến gần hoặc sắp đi qua khu vực giao cắt.

Tài xế đến làm việc, bị CSGT lập biên bản, tước bằng lái ẢNH: PC08

Trong tình huống này, chỉ cần chậm vài giây hoặc phương tiện gặp sự cố giữa đường ray, hậu quả có thể dẫn đến tai nạn đường sắt nghiêm trọng. Tàu hỏa có tải trọng lớn, quãng đường phanh dài, không thể dừng đột ngột như phương tiện đường bộ, nên nguy cơ thiệt hại về người và tài sản là rất lớn.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt cần tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo. Khi đèn đỏ bật sáng, chuông reo hoặc cần chắn bắt đầu hạ xuống, người điều khiển phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng, không được vượt đèn đỏ.

Mọi thông tin phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Bình Thạnh, Gò Vấp (cũ), người dân có thể liên hệ số điện thoại trực ban 028.37263803 để Đội CSGT Hàng Xanh kịp thời tiếp nhận, xử lý.