Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xe rác tự chế cồng kềnh, thành 'chướng ngại vật di động' trên đường phố TP.HCM

Vũ Phượng
16/04/2026 06:30 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa xử phạt hàng loạt xe rác tự chế lưu thông trên đường phố. Nhiều người chạy các xe này cũng không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ...

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, xe rác tự chế cồng kềnh lưu thông trên đường phố tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội.

Các phương tiện tự chế thêm thùng lôi chở rác đều không đảm bảo an toàn kỹ thuật

Những chiếc xe rác tự chế này thường được cải tạo sơ sài, không có hệ thống phanh an toàn, không có đèn tín hiệu, thậm chí kích thước thùng chở rác vượt quá quy định cho phép. Khi di chuyển, đặc biệt vào giờ cao điểm, đã trở thành "chướng ngại vật di động", cản trở dòng xe, gây ùn tắc và làm gia tăng nguy cơ gây tai nạn.

Trước tình hình đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã và đang quyết liệt xử lý nghiêm đối với các loại xe lôi, xe kéo, xe tự chế gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Chỉ riêng trong quý 1/2026, Đội CSGT Hàng Xanh đã xử lý 1.380 trường hợp xe tự chế, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật vi phạm. Trong đó, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp là xe rác tự chế của các cá nhân, cơ sở thu gom rác hoạt động trên địa bàn.

Phương tiện tự chế chở rác vượt kích thước dễ gây va chạm, tai nạn

Theo CSGT, bên cạnh yếu tố phương tiện, ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người điều khiển và người thu gom rác cũng là vấn đề đáng báo động.

Trong số này, nhiều trường hợp người thu gom rác điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, lấn làn, vượt đèn đỏ hoặc dừng đỗ tùy tiện ngay trên lòng đường. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tạo ra tình huống bất ngờ, khiến các phương tiện khác không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Việc kiên quyết xử lý nghiêm các loại xe tự chế, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật vi phạm không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông mà còn giúp lập lại trật tự đô thị, tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Xử lý nghiêm các loại phương tiện này là góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra

CSGT khuyến cáo các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển rác cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Không sử dụng phương tiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật (xe lôi, kéo theo vật khác…) để thu gom, vận chuyển rác.

Người điều khiển phương tiện thu gom, vận chuyển rác đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành khi tham gia giao thông.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận