Đường 3 chiều Cộng Hòa: Vì sao phải lắp lại dải phân cách cứng?

Sau khi dải phân cách dạng bồn cây xanh trên đường Cộng Hòa (TP.HCM) được tháo bỏ để chuẩn bị tổ chức giao thông đường 3 chiều, nhiều người cho rằng mặt đường đã "rộng hẳn ra", xe cộ di chuyển thông thoáng hơn.

Thế nhưng chỉ ít ngày sau, dải phân cách cứng lại xuất hiện trở lại giữa đường, khiến không ít người bất ngờ.



Dải phân cách đang được lắp lại trên đường Cộng Hòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi bắt đầu thi công để chuẩn bị tổ chức giao thông đường 3 chiều lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam trên đường Cộng Hòa, một thay đổi mới tiếp tục xuất hiện: 2 cặp vạch kẻ đường màu trắng nét liền kéo dài trên tuyến. Bên cạnh đó, một số dải phân cách bằng sắt được lắp đặt trở lại ở giữa các vạch kẻ đường này.



Sự thay đổi này khiến không ít người băn khoăn: vì sao vừa tháo bỏ dải phân cách, tạo cảm giác đường thông thoáng, nay phải lắp lại?

Lắp dải phân cách để ngăn lấn làn, vượt ẩu

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết cặp vạch kẻ đường màu trắng nét liền trên đường Cộng Hòa là giới hạn của dải phân cách. Hiện đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt các dải phân cách này để đưa đường 3 chiều vào hoạt động ngày 15.5.

Việc lắp dải phân cách cứng nhằm hạn chế tình trạng người đi xe máy, ô tô chạy lấn làn, vượt ẩu vào giờ cao điểm.

Thực tế cho thấy, dù có camera phạt nguội và lực lượng CSGT xử lý, nhiều trường hợp vẫn cố tình vi phạm khi không thấy lực lượng làm nhiệm vụ. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 7.5, tại một số đoạn vừa lắp dải phân cách cứng, nhiều xe máy vẫn len vào phần đường dành cho ô tô để vượt lên phía trước. Khi thấy CSGT đứng điều tiết, một số người mới vội đánh lái trở lại phần đường dành cho xe máy.



Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM - đơn vị quản lý địa bàn khi điều hòa giao thông vẫn tích cực nhắc nhở người dân lưu thông đúng phần đường, làn đường.

Thời gian đang thi công và ngay khi bắt đầu vận hành, CSGT sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân lưu thông. Sau đó, nếu còn trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Người dân đi thế nào ở đường 3 chiều?

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cho biết đường 3 chiều là cách tổ chức giao thông đảo chiều linh hoạt.

Theo đó, vào buổi sáng, khi lượng xe từ phía đường Trường Chinh đổ vào trung tâm tăng mạnh, một làn giữa sẽ được đổi chiều để ưu tiên hướng đi vào. Đến chiều, làn này sẽ đảo chiều ngược lại để phục vụ dòng xe ra ngoài.

Khi đi vào hoạt động, hệ thống biển báo điện tử sẽ hướng dẫn phương tiện lưu thông theo từng khung giờ. Theo đó, chỉ ô tô được đi vào làn đảo chiều, còn xe máy lưu thông ở 2 làn sát vỉa hè theo đúng chiều di chuyển.

Như vậy, khác với các tuyến đường thông thường, mô hình đảo chiều theo giờ đòi hỏi phương tiện phải đi đúng làn gần như tuyệt đối. Chỉ cần một xe lấn làn hoặc cắt ngang dòng xe, toàn bộ phương án điều tiết có thể bị phá vỡ, gây ùn ứ dây chuyền.



Do đó, ngoài camera phạt nguội và lực lượng CSGT, dải phân cách cứng được xem là giải pháp để ngăn vi phạm ngay từ đầu.

Bài toán lớn nhất của đường 3 chiều có lẽ không nằm ở chuyện đảo làn, mà là làm sao để dòng xe đi đúng phần đường giữa một tuyến luôn ken đặc phương tiện như đường Cộng Hòa.