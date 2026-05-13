Đời sống Cộng đồng

Đường Cộng Hòa sắp đảo chiều làn xe giờ cao điểm: Người dân cần lưu ý gì?

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
13/05/2026 13:28 GMT+7

Từ ngày 15.5, đường Cộng Hòa sẽ đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm. Người dân TP.HCM cần lưu ý gì để tránh đi nhầm?

Chỉ còn 2 ngày nữa, đường Cộng Hòa (đoạn từ đường C12 đến đường Út Tịch, TP.HCM) sẽ bắt đầu tổ chức đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm để giảm ùn tắc. 

Những ngày này, đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt dải phân cách cứng, biển báo và bảng điện tử để chuẩn bị cho phương án giao thông mới.

Dải phân cách cứng trên đường Cộng Hòa đang khẩn trương hoàn thiện để tổ chức đảo chiều làn xe vào ngày 15.5

Nhiều người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực này cho biết họ lo những ngày đầu dễ đi nhầm làn vì số làn xe sẽ thay đổi theo khung giờ cao điểm.

Đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe thế nào?

Đoạn đường tổ chức đảo chiều làn xe dài khoảng 1,6 km. Theo phương án mới, phần đường giữa được giới hạn bằng dải phân cách cứng sẽ thay đổi hướng lưu thông tùy thời điểm để ưu tiên cho hướng có lượng xe đông hơn.

Cụ thể, vào buổi sáng, lượng xe đi vào trung tâm TP.HCM tăng cao nên hướng từ đường C12 đi Út Tịch sẽ được bố trí 4 làn xe, chiều ngược lại còn 2 làn.

Ngược lại, vào giờ cao điểm chiều, hướng từ Út Tịch đi C12 (hướng ra ngoài trung tâm) sẽ được tăng lên 4 làn xe để giải tỏa lượng phương tiện rời trung tâm thành phố. Chiều vào trung tâm lúc này còn 2 làn.

Ngoài giờ cao điểm, đường Cộng Hòa vẫn lưu thông như hiện nay với 3 làn xe cho mỗi chiều.

Những biển báo mới lắp đặt để phù hợp tổ chức giao thông đảo chiều giờ cao điểm

Hướng dẫn lưu thông trên đường Cộng Hòa từ ngày 15.5

Người dân đi sao để tránh nhầm?

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trên tuyến đang dần xuất hiện hệ thống biển báo mới, bảng quang báo điện tử cùng dải phân cách cứng ở khu vực giữa đường. Đây sẽ là những tín hiệu giúp người đi đường nhận biết hướng lưu thông theo từng thời điểm trong ngày.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, vào giờ cao điểm, lực lượng CSGT sẽ trực tiếp có mặt để phân luồng giao thông và vận hành hệ thống rào chắn di động đặt ở 2 đầu tuyến nhằm điều chỉnh số làn xe theo từng hướng.

Phần đường đảo chiều nằm giới hạn trong dải phân cách cứng và có biển báo điện tử

Theo biển báo, phần giới hạn bên trong dải phân cách cứng chỉ có xe ô tô được lưu thông

Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện dải phân cách cứng

Những miếng dán phản quang cũng được dán lên dải phân cách để người dân lưu thông an toàn

Các rào chắn đều được gắn phản quang và biển báo để người dân dễ quan sát từ xa. Cách làm này trước đây từng được áp dụng tại khu vực cầu thép Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa nên không quá xa lạ với nhiều tài xế thường xuyên lưu thông qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngoài lực lượng CSGT điều tiết trực tiếp, trên tuyến cũng sẽ lắp bảng điện tử hiển thị hướng lưu thông và số làn xe được phép di chuyển trong từng khung giờ để hạn chế tình trạng đi nhầm làn.

"Tôi chạy qua đường Cộng Hòa mỗi ngày nên cũng hơi lo vài hôm đầu dễ bị rối, nhất là lúc đông xe. Hy vọng có bảng hướng dẫn rõ để người dân quen dần", chị Vũ Thu Cúc (ở phường Đông Hưng Thuận) chia sẻ.

Dải phân cách, biển báo mới sẽ hoàn tất trong ngày 13.5 để sẵn sàng tổ chức đảo chiều vào ngày 15.5

Một số biển báo, vạch kẻ đường trên đường Cộng Hòa cũng được điều chỉnh để phù hợp cách tổ chức giao thông mới. Trong ảnh, nhiều xe máy đang đi vào phần đường dành cho ô tô

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, sau khoảng 1 tháng triển khai, các đơn vị sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế của phương án này. Nếu giúp giao thông thông thoáng hơn và đảm bảo an toàn, thành phố sẽ nghiên cứu nhân rộng ở những tuyến đường có tình trạng tương tự.

Đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe: Nhận biết thế nào để tránh đi nhầm?

Từ ngày 15.5, đường Cộng Hòa (TP.HCM) sẽ tổ chức đảo chiều làn xe linh hoạt theo giờ cao điểm. Người đi đường nhận biết thế nào để tránh nhầm?

