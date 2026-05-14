Đường Cộng Hòa đảo chiều sáng 14.5: Đỡ kẹt xe nhưng vẫn còn người leo lề

Sáng 14.5, đường Cộng Hòa tiếp tục được cơ quan chức năng TP.HCM tổ chức thí điểm phương án đảo chiều làn xe theo khung giờ cao điểm trước thời điểm chính thức vận hành vào sáng 15.5.

Dòng xe đông đúc trên đường Cộng Hòa hướng từ đường C12 vào đường Út Tịch ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 7 giờ, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM bắt đầu túc trực, hướng dẫn và phân luồng phương tiện lưu thông theo phương án mới trên đoạn từ đường C12 đến đường Út Tịch.

Theo đó, hướng từ đường C12 đi đường Út Tịch được tổ chức 4 làn xe lưu thông nhằm tăng khả năng giải tỏa phương tiện vào trung tâm và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ở chiều ngược lại, hướng từ đường Út Tịch đi đường C12, các phương tiện lưu thông trên 2 làn đường.

Cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất điều tiết tại giao lộ, hướng dẫn người dân lưu thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Biển báo điện tử chưa hoạt động, hiện CSGT trực tiếp điều hòa, hướng dẫn lưu thông đảo chiều ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khác với buổi chiều thí điểm đầu tiên vào chiều qua (13.5) khi nhiều tài xế còn lúng túng, xuất hiện tình trạng dòng xe đan cắt ở khu vực đảo chiều, trong sáng nay giao thông nhìn chung ổn định hơn. Các phương tiện di chuyển chậm nhưng đều, không xảy ra cảnh xung đột dòng xe hay ùn ứ kéo dài tại phần đường tổ chức giao thông mới.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều người đi xe máy vẫn đi vào phần đường đảo chiều khiến phạm vi đảo chiều được giới hạn bởi 2 dải phân cách cứng trở nên đông đúc hơn tại một số thời điểm.

Người dân đã di chuyển ổn định hơn ở phần đường tổ chức đảo chiều làn xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một số giao lộ xe đông, di chuyển chậm như đường Cộng Hòa - Ấp Bắc, Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám. Vẫn còn tình trạng một số người chạy xe máy đi trên vỉa hè để tránh chờ đợi ở các giao lộ.

Riêng tại giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc, lực lượng CSGT liên tục túc trực để điều tiết giao thông, hướng dẫn các dòng xe nhập làn và di chuyển qua nút giao.

Một số thời điểm giao thông qua khu vực vẫn đông đúc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đến khoảng 8 giờ 15, tình hình giao thông trên toàn tuyến cơ bản ổn định. Dòng phương tiện vẫn nối dài nhưng di chuyển liên tục, không ghi nhận tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.

Đến 8 giờ 25, lực lượng CSGT tạm thời điều tiết, không cho phương tiện đi vào phần đường đảo chiều theo hướng từ đường C12 đi đường Út Tịch trong vài phút để phân luồng giao thông. Việc hạn chế dòng xe khiến khu vực nút giao nhanh chóng trở nên đông đúc, các dòng phương tiện nối dài chờ di chuyển.

Sau khi công tác điều tiết hoàn tất, tình hình giao thông dần ổn định trở lại. Các phương tiện được lưu thông bình thường, mỗi hướng di chuyển trên 3 làn xe.

Có một số thời điểm phần xe đảo chiều đông nghẹt xe trong khi 2 làn xe sát vỉa hè di chuyển thông thoáng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Huỳnh Văn Dũng (người dân sống ở khu vực này) cho biết việc thay đổi tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo ông, trước đây khu vực này thường xuyên kẹt xe nghiêm trọng, đặc biệt thời điểm rào chắn thi công gần đường C12 khiến giao thông hỗn loạn.

"Hiện nay, tình hình đã ổn định hơn, các phương tiện lưu thông thông thoáng, không còn cảnh xe chen kín hay chạy tràn lên vỉa hè như trước. Nói chung giờ đỡ kẹt xe nhiều rồi, người dân đi lại cũng thuận tiện hơn", ông nói.

Vẫn còn tình trạng xe máy đi trên vỉa hè để né kẹt xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Anh Lê Phương Khanh cũng đánh giá việc điều chỉnh tổ chức giao thông giúp quá trình đi làm thuận lợi hơn, bản thân anh cũng có thể đến nơi sớm hơn trước. Anh Khanh mong muốn mô hình này có thể được nghiên cứu áp dụng thêm ở nhiều tuyến đường khác do lưu lượng phương tiện tại TP.HCM ngày càng lớn.

Dải phân cách cứng trên đường Cộng Hòa có tác dụng gì?

Trước đó, khi cơ quan chức năng tháo dỡ dải phân cách cứng để chuẩn bị hạ tầng phục vụ phương án tổ chức giao thông đảo chiều, nhiều người dân cho rằng mặt đường Cộng Hòa trở nên rộng rãi, thông thoáng hơn, việc di chuyển cũng có cảm giác dễ chịu hơn so với trước.

Tuy nhiên, để triển khai phương án phân chia làn xe linh hoạt theo khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng đã lắp đặt trở lại hệ thống dải phân cách cứng bằng sắt nhằm tách dòng phương tiện và hạn chế tình trạng cắt ngang dòng xe.

Đến 8 giờ 25, CSGT bắt đầu cho các xe lưu thông mỗi hướng 3 làn xe bình thường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận thực tế, cảm giác "đường rộng hơn" trong thời điểm tháo dỡ dải phân cách phần lớn đến từ việc nhiều xe máy di chuyển tràn sang làn ô tô, thậm chí có trường hợp lấn sang phần đường ngược chiều để vượt lên phía trước.

Dù giúp việc lưu thông trước mắt có vẻ linh hoạt hơn, tình trạng này lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dễ xảy ra xung đột giữa các dòng xe trong giờ cao điểm.

Đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết trong những ngày qua, đơn vị thi công đã khẩn trương hoàn thiện hệ thống biển báo, dải phân cách và hạ tầng phục vụ phương án tổ chức giao thông mới. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện qua khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất luôn ở mức rất cao nên một số thời điểm đã xảy ra tình trạng ùn ứ, giao thông di chuyển khó khăn.

Sau 2 lần thí điểm, các đơn vị liên quan đang tiếp tục họp để phân luồng giao thông hiệu quả hơn, giúp kéo giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.