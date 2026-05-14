Đường Cộng Hòa đảo chiều giờ tan tầm: Xe máy chen chúc dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám

Chiều 14.5, cơ quan chức năng TP.HCM tiếp tục tổ chức phương án đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm trên đường Cộng Hòa, trước thời điểm vận hành chính thức vào ngày mai 15.5.



Từ 17 giờ ngày 14.5, đường Cộng Hòa hướng từ trung tâm thành phố đi đường Trường Chinh bắt đầu đông xe. Trong khi đó, hướng ngược lại dòng xe di chuyển thông thoáng

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, từ khoảng 16 giờ ngày 14.5, lượng phương tiện bắt đầu đổ dồn về cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao khiến đường Cộng Hòa xuất hiện ùn ứ cục bộ kéo dài theo hướng từ trung tâm TP.HCM đi đường Trường Chinh.

Dòng xe ô tô nối đuôi ken đặc trên phần đường được ưu tiên thêm làn lưu thông, trong khi hàng ngàn xe máy di chuyển chậm, chen kín các làn đường hai bên.

Tại điểm bắt đầu phân làn đảo chiều, nhiều người đi xe máy tỏ ra lúng túng khi quan sát hướng di chuyển mới của các làn xe. Một số phương tiện giảm tốc đột ngột để nhìn biển báo và nghe lực lượng chức năng hướng dẫn trước khi nhập làn.

Trong suốt giờ cao điểm, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM liên tục túc trực tại các nút giao để điều tiết, phân luồng phương tiện. CSGT liên tục điều hướng và nhắc người dân đi đúng phần đường nhằm hạn chế xung đột giao thông tại khu vực đảo chiều.

Dù lượng xe rất đông, tình trạng hỗn loạn như ngày đầu phân luồng đảo chiều không còn xuất hiện rõ. Tuy nhiên, nhiều thời điểm dòng xe máy vẫn dồn cục tại các điểm để chuyển làn, đặc biệt khu vực gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám, giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc.

Trước khi lắp dải phân cách cứng, làn bên trong sát tim đường chỉ dành cho ô tô, nhưng với lượng xe máy quá đông, cơ quan chức năng đã điều chỉnh cho xe máy cùng lưu thông

Theo quan sát, trên đường Cộng Hòa hướng từ đường C12 về đường Út Tịch thông thoáng hơn đáng kể so với chiều ngược lại. Đây cũng là lý do cơ quan chức năng tổ chức điều chỉnh linh hoạt số làn theo từng khung giờ nhằm tăng khả năng giải tỏa phương tiện ở hướng có mật độ xe cao hơn.