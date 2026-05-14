Đường Cộng Hòa đảo chiều giờ tan tầm: Xe máy chen chúc dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
14/05/2026 19:35 GMT+7

Khi tổ chức đảo chiều làn xe giờ tan tầm hôm nay 14.5, đường Cộng Hòa vẫn đông nghẹt xe hướng từ trung tâm đi đường Trường Chinh, xe máy chen kín chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám.

Chiều 14.5, cơ quan chức năng TP.HCM tiếp tục tổ chức phương án đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm trên đường Cộng Hòa, trước thời điểm vận hành chính thức vào ngày mai 15.5.

Đường Cộng Hòa đảo chiều giờ tan tầm hôm nay: Xe máy chen kín điểm nhập làn - Ảnh 1.

Từ 17 giờ ngày 14.5, đường Cộng Hòa hướng từ trung tâm thành phố đi đường Trường Chinh bắt đầu đông xe. Trong khi đó, hướng ngược lại dòng xe di chuyển thông thoáng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, từ khoảng 16 giờ ngày 14.5, lượng phương tiện bắt đầu đổ dồn về cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao khiến đường Cộng Hòa xuất hiện ùn ứ cục bộ kéo dài theo hướng từ trung tâm TP.HCM đi đường Trường Chinh.

Dòng xe ô tô nối đuôi ken đặc trên phần đường được ưu tiên thêm làn lưu thông, trong khi hàng ngàn xe máy di chuyển chậm, chen kín các làn đường hai bên.

Đường Cộng Hòa đảo chiều giờ tan tầm hôm nay: Xe máy chen kín điểm nhập làn - Ảnh 2.

Biển báo điện tử bật sáng hướng dẫn lưu thông

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại điểm bắt đầu phân làn đảo chiều, nhiều người đi xe máy tỏ ra lúng túng khi quan sát hướng di chuyển mới của các làn xe. Một số phương tiện giảm tốc đột ngột để nhìn biển báo và nghe lực lượng chức năng hướng dẫn trước khi nhập làn.

Trong suốt giờ cao điểm, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM liên tục túc trực tại các nút giao để điều tiết, phân luồng phương tiện. CSGT liên tục điều hướng và nhắc người dân đi đúng phần đường nhằm hạn chế xung đột giao thông tại khu vực đảo chiều.

Dù lượng xe rất đông, tình trạng hỗn loạn như ngày đầu phân luồng đảo chiều không còn xuất hiện rõ. Tuy nhiên, nhiều thời điểm dòng xe máy vẫn dồn cục tại các điểm để chuyển làn, đặc biệt khu vực gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám, giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc.

Đường Cộng Hòa đảo chiều giờ tan tầm hôm nay: Xe máy chen kín điểm nhập làn - Ảnh 3.

Người đi xe máy tìm cách chuyển làn để thoát điểm ùn ứ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Cộng Hòa đảo chiều giờ tan tầm hôm nay: Xe máy chen kín điểm nhập làn - Ảnh 4.

Hàng loạt xe máy chuyển làn ở chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Cộng Hòa đảo chiều giờ tan tầm hôm nay: Xe máy chen kín điểm nhập làn - Ảnh 5.

Ô tô, xe máy chen chúc trên đường Cộng Hòa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Cộng Hòa đảo chiều giờ tan tầm hôm nay: Xe máy chen kín điểm nhập làn - Ảnh 6.

Trước khi lắp dải phân cách cứng, làn bên trong sát tim đường chỉ dành cho ô tô, nhưng với lượng xe máy quá đông, cơ quan chức năng đã điều chỉnh cho xe máy cùng lưu thông

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Cộng Hòa đảo chiều giờ tan tầm hôm nay: Xe máy chen kín điểm nhập làn - Ảnh 7.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất tích cực điều hòa, hướng dẫn người dân di chuyển ở các giao lộ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Cộng Hòa đảo chiều giờ tan tầm hôm nay: Xe máy chen kín điểm nhập làn - Ảnh 8.

Nhiều xe máy chuyển làn ngay chân cầu khiến giao thông ùn ứ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Cộng Hòa đảo chiều giờ tan tầm hôm nay: Xe máy chen kín điểm nhập làn - Ảnh 9.

Khu vực ùn ứ là chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Cộng Hòa đảo chiều giờ tan tầm hôm nay: Xe máy chen kín điểm nhập làn - Ảnh 10.

Ô tô nối đuôi nhau trên đường Cộng Hòa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo quan sát, trên đường Cộng Hòa hướng từ đường C12 về đường Út Tịch thông thoáng hơn đáng kể so với chiều ngược lại. Đây cũng là lý do cơ quan chức năng tổ chức điều chỉnh linh hoạt số làn theo từng khung giờ nhằm tăng khả năng giải tỏa phương tiện ở hướng có mật độ xe cao hơn.

Đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm có phát sinh thêm chi phí?

Đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm phải vẽ lại vạch kẻ đường, lắp dải phân cách cứng... cách tổ chức giao thông này có làm phát sinh thêm chi phí? Sở Xây dựng nói rõ.

Đường Cộng Hòa đảo chiều sáng 14.5: Đỡ kẹt xe nhưng vẫn còn người leo lề

Đường Cộng Hòa thí điểm đảo chiều, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng

