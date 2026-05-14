Đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm có phát sinh thêm chi phí?

Từ ngày mai 15.5, đường Cộng Hòa chính thức tổ chức giao thông theo hình thức đảo chiều làn xe giờ cao điểm. Nhiều người dân băn khoăn việc điều tiết làn xe kiểu mới có làm phát sinh thêm chi phí vận hành, nhân lực hay thiết bị giám sát hay không.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn, ông Lê Đức Anh, đại diện Sở Xây dựng đã thông tin rõ về việc này.

Ông Lê Đức Anh, đại diện Sở Xây dựng trả lời tại họp báo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo đó, Sở Xây dựng cho biết việc điều tiết giao thông sẽ do Công an TP.HCM trực tiếp phối hợp với hệ thống đèn tín hiệu kết nối trung tâm điều khiển giao thông thành phố và "không làm phát sinh thêm chi phí vận hành".

Để người dân dễ nhận biết, cơ quan chức năng sẽ bổ sung vạch kẻ đường loại có thể thay đổi hướng lưu thông theo thời gian, đồng thời lắp bảng quang báo điện tử để cập nhật phương án tổ chức giao thông theo từng khung giờ.

Ngoài ra, vào giờ cao điểm sẽ có lực lượng trực tiếp vận hành hệ thống rào kéo di động tại hai đầu tuyến để điều chỉnh chiều lưu thông trên phần đường giữa. Các rào chắn đều được gắn phản quang và biển báo để người đi đường dễ nhận biết, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi lưu lượng xe đông.

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh linh hoạt làn xe được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc trên đường Cộng Hòa do tăng thêm một làn xe cho hướng có mật độ phương tiện cao hơn trong giờ cao điểm.

Giờ tan tầm chiều, đường Cộng Hòa đông nghẹt xe ẢNH: DIỆU MI

Sau 1 tháng vận hành, các đơn vị liên quan sẽ đánh giá hiệu quả thực tế để bổ sung giải pháp an toàn giao thông và xem xét khả năng nhân rộng mô hình tại các tuyến đường tương tự ở TP.HCM.

Đường Cộng Hòa đoạn từ đường C12 đến Út Tịch dài khoảng 1,6 km sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo khung giờ nhằm giảm ùn tắc tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo phương án mới, đường Cộng Hòa có 6 làn xe, được chia thành 3 phần đường bằng dải phân cách thép. Hai phần đường sát nhà dân vẫn lưu thông hai chiều như hiện nay, riêng 2 làn ở giữa sẽ thay đổi hướng chạy theo giờ cao điểm sáng và chiều.



Trong giờ cao điểm sáng, hướng từ đường C12 đi Út Tịch sẽ có 4 làn xe lưu thông để tăng khả năng giải tỏa xe vào trung tâm và khu vực sân bay. Ở chiều ngược lại chỉ còn 2 làn. Buổi chiều sẽ tổ chức ngược lại để phục vụ lượng xe rời trung tâm. Ngoài giờ cao điểm, mỗi chiều sẽ có 3 làn như bình thường.



