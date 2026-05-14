CSGT Tân Sơn Nhất hướng dẫn cách tránh kẹt xe đường Cộng Hòa

Tối 14.5, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM thông báo các lộ trình thay thế nhằm giảm áp lực giao thông trên đường Cộng Hòa trong thời gian tổ chức đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm.

Theo đó, đường Cộng Hòa đang áp dụng phương án điều chỉnh linh hoạt làn xe. Vào giờ cao điểm sáng, hướng từ đường Trường Chinh vào trung tâm TP.HCM được tổ chức 4 làn xe lưu thông trong khung giờ từ 6 giờ - 8 giờ 30. Ngược lại, vào giờ cao điểm chiều, số làn sẽ được ưu tiên theo hướng từ trung tâm ra khu vực An Sương.

Để hạn chế ùn ứ trên đường Cộng Hòa, Đội CSGT Tân Sơn Nhất hướng dẫn người dân lựa chọn các lộ trình thay thế như sau:

1. Hướng từ An Sương vào trung tâm TP.HCM

Các phương tiện lưu thông trên đường Quang Trung khi đến giao lộ Trường Chinh - Phan Huy Ích có thể rẽ trái vào đường Phan Huy Ích - đường Quang Trung để đi vào trung tâm thành phố.

Ngoài ra, người dân cũng có thể rẽ phải vào đường Cống Lở - đường Phạm Văn Bạch - đường Tân Sơn - đường Quang Trung để di chuyển vào trung tâm.

Khi đến khu vực mũi tàu Trường Chinh - Cộng Hòa, các phương tiện có thể đi vào đường Trường Chinh nhánh nhỏ hướng về ngã tư Bảy Hiền.

Phương án 1: Tránh hoàn toàn đường Cộng Hòa bằng lộ trình đường Trường Chinh (làn nhỏ) - ngã tư Bảy Hiền - đường Lý Thường Kiệt - đường Bắc Hải để vào trung tâm TP.HCM.



Phương án 2: Đi theo các tuyến đường song song để tránh đoạn ùn ứ khu vực đường Trường Chinh - đường Cộng Hòa, gồm: đường Trường Chinh (làn nhỏ) - đường Dương Đức Hiền - đường Chế Lan Viên - đường Lê Trọng Tấn - đường Tân Kỳ Tân Quý - đường Trường Chinh - ngã tư Bảy Hiền.



2. Hướng từ trung tâm TP.HCM ra An Sương