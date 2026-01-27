CSGT Tân Sơn Nhất hỗ trợ kịp thời cứu bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật

Ngày 27.1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đã kịp thời hỗ trợ, dùng xe mô tô đặc chủng đưa một bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.

Người mẹ cùng bé trai bị hóc dị vật được CSGT hỗ trợ đưa đến bệnh viện ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin từ Đội CSGT Tân Sơn Nhất, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 ngày 26.1. Thời điểm này, Đại úy Cao Hoài Sang, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (TP.HCM) thì tiếp nhận lời đề nghị hỗ trợ từ người dân.

Cụ thể, một người mẹ trong tâm trạng hoảng loạn đã cầu cứu chiến sĩ CSGT hỗ trợ đưa con trai 2 tuổi đang bị hóc dị vật đi cấp cứu. Nhận thấy tình hình nguy kịch và mật độ phương tiện vào giờ cao điểm rất đông, đại úy Cao Hoài Sang đã lập tức báo cáo trực ban xin ý kiến, đồng thời nhanh chóng dùng xe mô tô đặc chủng chở hai mẹ con hướng thẳng về Bệnh viện Thống Nhất.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, sau khi thăm khám sơ bộ, các bác sĩ chỉ định phải chuyển ngay bé trai sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để can thiệp chuyên sâu. Không chần chừ, chiến sĩ CSGT tiếp tục nổ máy xe đặc chủng, bật còi ưu tiên để "mở đường" xuyên qua dòng xe cộ, đưa bé trai đến bệnh viện chuyên khoa nhi trong trong thời gian ngắn nhất.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã gắp thành công dị vật ra ngoài. Hiện sức khỏe bé trai 2 tuổi ổn định. Xúc động trước sự tận tụy của chiến sĩ cảnh sát, gia đình bé trai đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đội CSGT Tân Sơn Nhất vì hành động đẹp, hết lòng vì nhân dân.