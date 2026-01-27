Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT Tân Sơn Nhất hỗ trợ kịp thời cứu bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật

Trần Kha - Vũ Phượng
27/01/2026 20:06 GMT+7

Bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật gặp nguy hiểm, CSGT đã sử dụng xe đặc chủng chở bé cùng mẹ bé trai đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã gắp thành công dị vật bé trai bị hóc ra ngoài.

Ngày 27.1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đã kịp thời hỗ trợ, dùng xe mô tô đặc chủng đưa một bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.

CSGT Tân Sơn Nhất hỗ trợ kịp thời cứu bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật- Ảnh 1.

Người mẹ cùng bé trai bị hóc dị vật được CSGT hỗ trợ đưa đến bệnh viện

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin từ Đội CSGT Tân Sơn Nhất, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 ngày 26.1. Thời điểm này, Đại úy Cao Hoài Sang, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (TP.HCM) thì tiếp nhận lời đề nghị hỗ trợ từ người dân.

Cụ thể, một người mẹ trong tâm trạng hoảng loạn đã cầu cứu chiến sĩ CSGT hỗ trợ đưa con trai 2 tuổi đang bị hóc dị vật đi cấp cứu. Nhận thấy tình hình nguy kịch và mật độ phương tiện vào giờ cao điểm rất đông, đại úy Cao Hoài Sang đã lập tức báo cáo trực ban xin ý kiến, đồng thời nhanh chóng dùng xe mô tô đặc chủng chở hai mẹ con hướng thẳng về Bệnh viện Thống Nhất.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, sau khi thăm khám sơ bộ, các bác sĩ chỉ định phải chuyển ngay bé trai sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để can thiệp chuyên sâu. Không chần chừ, chiến sĩ CSGT tiếp tục nổ máy xe đặc chủng, bật còi ưu tiên để "mở đường" xuyên qua dòng xe cộ, đưa bé trai đến bệnh viện chuyên khoa nhi trong trong thời gian ngắn nhất.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã gắp thành công dị vật ra ngoài. Hiện sức khỏe bé trai 2 tuổi ổn định. Xúc động trước sự tận tụy của chiến sĩ cảnh sát, gia đình bé trai đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đội CSGT Tân Sơn Nhất vì hành động đẹp, hết lòng vì nhân dân.

Tin liên quan

Đỗ xe máy trên vỉa hè TP.HCM: Khi nào không bị CSGT phạt?

Đỗ xe máy trên vỉa hè TP.HCM: Khi nào không bị CSGT phạt?

Trong đợt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè của CSGT và công an phường, xã ở TP.HCM, nhiều người đã bị phạt vì đỗ xe máy trên vỉa hè. Vậy khi nào hành vi này không bị phạt?

Khám phá thêm chủ đề

bé trai 2 tuổi CSGT Đội CSGT Tân Sơn Nhất Bệnh viện Nhi đồng 1 Xe đặc chủng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận