Clip xe tải đi ngược chiều trên đường Liên Phường: CSGT TP.HCM vào cuộc xác minh

Hôm nay 18.5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải đi ngược chiều trên đường Liên Phường (thuộc thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM), khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Theo nội dung clip, chiếc xe tải mang biển số 50H - 910.xx ngang nhiên lưu thông ngược chiều trên tuyến đường có dải phân cách cứng. Thời điểm này, nhiều ô tô và xe máy đang di chuyển đúng làn phải bất ngờ giảm tốc độ, đánh lái né tránh để tránh va chạm với xe tải.

Xe tải nghênh ngang đi ngược chiều trên đường có nhiều phương tiện qua lại ẢNH CẮT TỪ CLIP

Hình ảnh từ clip cho thấy chiếc xe tải chạy khá nhanh, chiếm trọn phần đường của các phương tiện đi đúng chiều, khiến giao thông qua khu vực trở nên hỗn loạn trong ít phút. Không ít tài xế và người đi xe máy tỏ ra bức xúc trước hành vi coi thường an toàn giao thông của tài xế xe tải.

Người đăng tải clip cho biết hình ảnh xe tải đi ngược chiều xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 hôm nay 18.5 trên đường Liên Phường. Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đi ngược chiều trên tuyến đường có biển "Cấm đi ngược chiều", trừ các trường hợp xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ khẩn cấp, sẽ bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp hành vi đi ngược chiều gây tai nạn giao thông, tài xế có thể bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng và bị trừ đến 10 điểm giấy phép lái xe.

Nhiều ý kiến cho rằng hành vi chạy xe tải ngược chiều trên tuyến đường đông phương tiện như đường Liên Phường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn, đặc biệt khi các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao và khó xử lý tình huống bất ngờ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, ngay khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đang xác minh, mời chủ xe, tài xế lên làm việc để xử lý theo quy định.