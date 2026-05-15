CSGT TP.HCM ra quân cao điểm 45 ngày đêm: Những lỗi nào bị phạt nghiêm?

Từ hôm nay 15.5, Phòng CSGT Công an TP.HCM phát động cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trong cao điểm 45 ngày đêm ẢNH: ĐỘC LẬP

Lực lượng chức năng tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng.

Ngoài ra, CSGT cũng tăng cường xử lý xe 3, 4 bánh, xe tự chế; vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải; chở quá vạch dấu mớn nước an toàn đường thủy nội địa và các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

CSGT sẽ kiểm tra các "lò độ", tiệm sửa xe dấu hiệu "độ xe", cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe"; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

CSGT TP.HCM cũng đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm.

Việc này nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

CSGT kiểm tra, xử lý các vi phạm chạy quá tốc độ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lực lượng chức năng cũng tăng cường phối hợp nắm tình hình, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động phạm tội, vận chuyển ma túy, hàng cấm, vũ khí.

Ngoài ra, CSGT sẽ xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chất kích thích; không phóng nhanh, vượt ẩu, tụ tập đua xe trái phép.



Người tham gia giao thông cần chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi lưu thông và tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.