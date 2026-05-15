Chạy chậm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, hàng trăm tài xế vẫn bị phạt

Hàng trăm tài xế bị CSGT xử phạt vì chạy chậm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong. Trong đó, xe container và xe tải chiếm phần lớn số trường hợp vi phạm.

Ngày 15.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết từ ngày 15.4 đến 11.5, đơn vị đã xử lý 187 trường hợp điều khiển phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu trên các đoạn cao tốc có quy định tốc độ tối thiểu thuộc tuyến TP.HCM - Vân Phong.

Gần 200 tài xế bị phạt vì chạy dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong số này có 103 xe container, 80 xe tải và 4 xe con. Theo quy định hiện hành, hành vi điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Theo lực lượng CSGT, nhiều tài xế thường nghĩ chạy chậm trên cao tốc là an toàn. Tuy nhiên, việc lưu thông dưới tốc độ tối thiểu có thể khiến dòng xe phía sau phải giảm tốc đột ngột hoặc chuyển làn liên tục để vượt, làm tăng nguy cơ va chạm, đặc biệt với các tuyến có lưu lượng xe lớn.

Ngoài lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng xử lý 374 trường hợp chạy quá tốc độ quy định trong cùng thời gian.

Trong đó có 217 xe con, 91 xe container, 51 xe tải và 15 xe khách.

Tài xế chạy trên cao tốc cần lưu ý tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuyến TP.HCM - Vân Phong gồm nhiều đoạn cao tốc đã đưa vào khai thác như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Nha Trang - Cam Lâm và Vân Phong - Nha Trang. Trên các tuyến này đều có quy định tốc độ tối thiểu nhằm đảm bảo dòng phương tiện lưu thông ổn định và an toàn.

Theo CSGT, ngoài việc chú ý giới hạn tốc độ tối đa, tài xế khi đi cao tốc cũng cần quan sát biển báo tốc độ tối thiểu để tránh vi phạm và hạn chế nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tăng cường sử dụng camera nghiệp vụ, thiết bị ghi hình và tuần tra lưu động để phát hiện các hành vi vi phạm trên cao tốc, nhất là các lỗi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn như chạy quá tốc độ, đi chậm dưới tốc độ tối thiểu, chuyển làn không đúng quy định hoặc dừng, đỗ sai quy định.