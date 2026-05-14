Người ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, tài xế cũng bị phạt: Vì sao?

Mới đây, Báo Thanh Niên phản ánh nhiều trường hợp ngồi hàng ghế sau ô tô nhưng không thắt dây an toàn đã bị CSGT lập biên bản phạt 375.000 đồng. Cùng lúc đó, tài xế điều khiển phương tiện cũng bị xử phạt 900.000 đồng vì chở người trên xe không thắt dây an toàn theo quy định.



CSGT liên tục phát hiện các lỗi vi phạm trên cao tốc ẢNH: NHẬT THỊNH

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ. Từ trước đến nay, không ít người vẫn giữ thói quen chỉ cài dây an toàn khi ngồi ghế trước, còn hàng ghế sau thì chủ quan cho rằng "không cần thiết" hoặc "đi gần nên không sao".

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến băn khoăn vì sao hành khách không thắt dây an toàn nhưng người cầm lái vẫn bị xử phạt.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, quy định hiện nay xác định tài xế là người chịu trách nhiệm chính đối với an toàn của hành khách trên xe. Vì vậy, khi người ngồi trên xe không chấp hành quy định về dây an toàn, tài xế cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Tài xế là người chịu trách nhiệm cao nhất trên xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Thực tế, nhiều tài xế cho biết họ đã nhắc hành khách cài dây an toàn trước khi xe lăn bánh. Tuy nhiên, không ít người sau đó lại tự tháo ra vì thấy vướng víu, khó chịu hoặc cho rằng ngồi ghế sau thì không nguy hiểm.

Có tài xế chia sẻ, nhiều hành khách chỉ cài dây khi thấy CSGT hoặc lúc mới lên xe, nhưng khi phương tiện di chuyển được một đoạn lại tháo ra mà tài xế khó kiểm soát hết.

Nhiều người vẫn xem nhẹ thắt dây an toàn ở hàng ghế sau

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), từ ngày 15.4 đến nay, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, lực lượng chức năng đã xử phạt 221 hành khách không thắt dây an toàn và 76 tài xế chở người trên xe không thắt dây an toàn.

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết qua làm việc, nhiều tài xế khẳng định đã thường xuyên nhắc nhở hành khách trong suốt hành trình. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn hoặc sau khi dừng nghỉ dọc đường, nhiều người lại tháo dây an toàn vì nghĩ rằng "không cần thiết".

Theo CSGT, việc nhắc nhở cần được thực hiện liên tục để hình thành thói quen. Trước khi xe xuất phát, tài xế cần kiểm tra tất cả vị trí có trang bị dây an toàn. Sau mỗi lần dừng nghỉ, khi xe tiếp tục hành trình cũng nên kiểm tra lại thêm lần nữa.

Có 76 tài xế bị phạt trong 1 tháng trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong vì chở khách ngồi trên xe không thắt dây an toàn ẢNH: NHẬT THỊNH

"Người cầm lái là người chịu trách nhiệm cao nhất trên xe nên cần chủ động nhắc nhở, kiểm tra thường xuyên để bảo vệ hành khách cũng như chính mình", đại diện CSGT nhấn mạnh.

Nhiều tài xế xe khách đường dài cho biết hiện nay họ phải liên tục nhắc hành khách thắt dây an toàn, nhất là khi lưu thông trên cao tốc. Không ít người ban đầu tỏ ra khó chịu nhưng sau khi được giải thích nguy cơ tai nạn ở tốc độ cao thì đã hợp tác hơn.

Theo lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, việc thắt dây an toàn ở tất cả vị trí có trang bị dây là quy định rất quan trọng, đặc biệt trên các tuyến cao tốc - nơi phương tiện di chuyển với tốc độ lớn, nguy cơ va chạm nghiêm trọng cao hơn nhiều so với đường đô thị.

Khi xảy ra tình huống thắng gấp hoặc tai nạn, dây an toàn giúp giữ cơ thể cố định trên ghế, tránh việc người ngồi bị hất mạnh về phía trước hoặc va đập vào các vị trí trong xe gây chấn thương nặng.

Ngoài ra, dây an toàn còn giúp túi khí hoạt động hiệu quả hơn. Nếu không cài dây an toàn, khi túi khí bung ra với lực mạnh, người ngồi có thể bị chấn thương nặng hơn do cơ thể bị đẩy lệch khỏi vị trí an toàn.

CSGT cho rằng việc xử phạt không nhằm tăng mức phạt hay gây khó cho tài xế mà mục tiêu lớn nhất là thay đổi thói quen của người tham gia giao thông. Bởi chỉ một thao tác nhỏ như cài dây an toàn cũng có thể giảm đáng kể nguy cơ thương vong khi tai nạn xảy ra.