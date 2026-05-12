Cục CSGT lý giải lỗi vượt đèn vàng, quay đầu trên vạch đi bộ bị phạt nặng

Gần đây, trên một diễn đàn giao thông, nhiều người tranh luận quanh việc lực lượng CSGT xử phạt tài xế ô tô với lỗi vượt đèn vàng và quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường.



Không ít ý kiến cho rằng tài xế chỉ quay đầu xe bình thường, không gây nguy hiểm nên thắc mắc vì sao vẫn bị xử phạt. Nhiều người đã gửi câu hỏi đến fanpage Cục CSGT để đề nghị giải đáp.

Hình ảnh xe đến trước vạch dừng thì đèn tín hiệu đã chuyển sang màu vàng ẢNH: C08

Theo đại diện Cục CSGT, khi nghiên cứu hình ảnh, clip do hệ thống giám sát ghi nhận liên quan ô tô biển số 36D - 006.xx vi phạm vào lúc 10 giờ 50 ngày 3.4.2026 tại ngã tư Hạc Thành giao Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

CSGT xác định, tài xế ô tô trên đã có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Phân tích hình ảnh cho thấy, vào thời điểm 11 giờ 50 phút 12 giây, xe đến trước vạch dừng thì đèn tín hiệu đã chuyển sang màu vàng. Tuy nhiên, thay vì giảm tốc độ và dừng lại trước vạch, tài xế vẫn tiếp tục điều khiển xe đi qua vạch dừng đồng thời thực hiện quay đầu xe.

Cục CSGT xác định hành vi này vi phạm điểm b, điểm c điều 11 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo Nghị định 168/2024, lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Quay đầu xe ở vạch cho người đi bộ qua đường bị phạt

Ngoài lỗi vượt đèn tín hiệu, tài xế còn bị xác định quay đầu xe ngay tại phần đường dành cho người đi bộ qua đường.

Theo hình ảnh camera ghi nhận, từ 11 giờ 50 phút 15 giây đến 11 giờ 50 phút 21 giây, xe thực hiện quay đầu trong khu vực phần đường dành cho người đi bộ, được xác định bằng vạch kẻ đường số 7.3 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Đây là loại vạch dùng để xác định phạm vi phần đường dành cho người đi bộ cắt ngang qua đường, thường được người dân gọi là vạch "ngựa vằn".

Quay đầu xe ở nơi có vạch cho người đi bộ qua đường, kể cả khi không có người cũng bị phạt ẢNH: C08

Theo khoản 4 điều 15 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, nơi giao nhau với đường sắt, đường hẹp, đường cong tầm nhìn bị che khuất, đường cao tốc, hầm đường bộ và đường một chiều, trừ trường hợp có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc biển báo tạm thời.

Như vậy, việc quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ là hành vi bị cấm, kể cả khi khu vực đó không có người đi bộ băng qua đường.

Với lỗi quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, tài xế bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng theo Nghị định 168/2024.

Tổng mức phạt dự kiến đối với tài xế ô tô biển số 36D - 006.xx là 21,5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.

Theo Cục CSGT, phần đường dành cho người đi bộ được xác định bằng các loại vạch kẻ màu trắng trên mặt đường. Hiện có 2 dạng phổ biến gồm vạch trắng song song dạng "ngựa vằn" và dạng 2 vạch liền màu trắng áp dụng tại nơi có đèn tín hiệu dành riêng cho người đi bộ.

"Như vậy, trên phần đường dành cho người đi bộ kể cả khi có hoặc không có người đi bộ qua đường, tuyệt đối nghiêm cấm phương tiện quay đầu xe ở nơi đây", Cục CSGT nhấn mạnh.