Xác minh clip người đàn ông cầm ghế tranh cãi với 2 CSGT TP.HCM

Ngày 10.5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm ghế nhựa lớn tiếng tranh cãi với 2 CSGT.

Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra gần một khu chợ. Người đàn ông mặc áo xanh cầm ghế nhựa tiến về phía lực lượng và tranh cãi với 2 CSGT. Trong lúc lời qua tiếng lại, chiếc ghế được cho là đã va trúng tay một cán bộ CSGT. Sau đó, người này mang ghế cất đi.

Người đàn ông cầm ghế nhựa tranh cãi với 2 CSGT ẢNH CẮT TỪ CLIP

Một đoạn clip khác tiếp tục ghi lại cảnh công an phường cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý vụ việc. Ít phút sau, xe tải đặc chủng của CSGT cũng đến nơi. Người đàn ông sau đó được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để làm việc.

Theo thông tin từ người đăng tải, sự việc xảy ra trên đường An Dương Vương, TP.HCM. Tổ công tác xuất hiện trong clip được cho là thuộc Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ lo ngại trước cách hành xử nóng nảy khi xảy ra mâu thuẫn với lực lượng chức năng.

Công an phường và an ninh trật tự cơ sở sau đó có mặt tại nơi xảy ra sự việc ẢNH CẮT TỪ CLIP

Một số ý kiến cho rằng trong các tình huống va chạm ngoài đường, chỉ cần mất bình tĩnh vài phút cũng có thể khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn, thậm chí dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

Nhiều người khác cũng nhận xét hiện nay mạng xã hội lan truyền thông tin rất nhanh, mọi hành động nơi công cộng đều có thể bị ghi lại. Vì vậy, dù bức xúc hay tranh cãi, mỗi người nên giữ bình tĩnh, ứng xử đúng mực để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Trả lời PV Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã nắm thông tin sự việc. Hiện Đội CSGT Chợ Lớn đang xác minh làm rõ vụ việc.