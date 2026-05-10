Chạy xe kiểu này ở TP.HCM, nhiều người bị phạt lỗi đi sai làn đường

Tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng… tình trạng đi sai làn đường vẫn diễn ra khá phổ biến dù cơ quan chức năng đã lắp đặt biển báo phân làn rõ ràng cho từng loại phương tiện.

Biển báo phân làn đường trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn giao đường Bà Huyện Thanh Quan ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo biển báo giao thông, ở các tuyến có 3 làn xe, làn sát vỉa hè bên phải theo chiều lưu thông thường dành cho xe máy, làn giữa là làn hỗn hợp, còn làn sát dải phân cách bên trái dành cho ô tô con.

Dù có biển báo và vạch kẻ đường rõ ràng, tình trạng đi sai làn vẫn diễn ra khá phổ biến. Nhiều người chạy xe máy lấn sang làn dành cho ô tô con để vượt xe phía trước. Ngược lại, không ít ô tô cũng đi vào làn xe máy để né ùn tắc hoặc di chuyển nhanh hơn.

Đi sai làn đường là gì?

Theo lãnh đạo một đội CSGT, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, đủ chiều rộng để phương tiện lưu thông an toàn.

Người tham gia giao thông phải đi đúng phần đường, làn đường theo quy định và chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông.

Đi sai làn đường là vi phạm khá phổ biến ở TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với đường có nhiều làn xe cùng chiều, được phân biệt bằng vạch kẻ đường hoặc biển báo, người điều khiển phương tiện phải đi trong một làn nhất định và chỉ được chuyển làn ở nơi cho phép.

Mỗi lần chuyển làn chỉ được chuyển sang làn liền kề. Khi chuyển làn, tài xế phải bật tín hiệu báo trước, quan sát an toàn với các xe phía trước, phía sau và hai bên.

Trên làn đường dành riêng cho một loại phương tiện hoặc một nhóm loại phương tiện, người điều khiển loại phương tiện khác không được đi vào làn đường đó.

Theo CSGT, đi sai làn là hành vi điều khiển phương tiện không đúng làn đường được quy định cho loại xe đó theo biển báo hoặc vạch kẻ đường.

Mức phạt lỗi đi sai làn đường

Thực tế, khi bị xử phạt, nhiều người thường đưa ra lý do như chuẩn bị tấp vào lề, rẽ vào nhà dân, cửa hàng hoặc công ty để biện minh cho hành vi đi sai làn.

Tuy nhiên, hiện nay lực lượng CSGT TP.HCM được trang cấp camera gắn trên nón hoặc áo trong quá trình tuần tra nên việc ghi hình, chứng minh vi phạm khá rõ ràng.

Mức phạt lỗi đi sai làn đường theo Nghị định 168/2024 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, trên một số tuyến đường còn xuất hiện tình trạng ô tô bật xi nhan phải để đi vào làn xe máy nhưng sau đó không rẽ mà tiếp tục chạy một đoạn dài, thậm chí vượt lên ở giao lộ. Theo CSGT, đây là hành vi "khôn lỏi", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô đi sai làn đường bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu đi sai làn gây tai nạn, tài xế ô tô bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với xe máy, mức phạt lỗi đi sai làn từ 600.000 - 800.000 đồng. Trường hợp gây tai nạn, người vi phạm có thể bị phạt từ 10 - 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo lực lượng chức năng, đi sai làn không chỉ là lỗi vi phạm giao thông mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều tình huống va chạm, nhất là tại các tuyến đường đông xe ở TP.HCM.