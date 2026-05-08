Truy tìm người làm đổ mỡ bò khiến hàng loạt xe máy té ngã ở TP.HCM

Vũ Phượng
08/05/2026 17:15 GMT+7

Một đoạn đường trên đường Lũy Bán Bích (TP.HCM) bất ngờ trở thành bẫy trơn trượt khiến hàng loạt người đi xe máy té ngã liên tiếp. CSGT đang truy tìm người làm đổ mỡ bò ra đường để xử lý.

Ngày 8.5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người đi xe máy té ngã liên tiếp trên đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, TP.HCM (quận Tân Phú trước đây).

Theo hình ảnh trong clip, nhiều xe máy khi ôm cua ở đoạn đường cong gần số nhà 16 thì bất ngờ bị trượt bánh rồi ngã sõng soài xuống đường. Có thời điểm 4 người cùng té liên tiếp, chưa kịp dựng xe lên thì các xe phía sau chạy tới cũng tiếp tục bị trượt ngã.

Cách vị trí này khoảng 30 - 40 m, 2 xe máy khác cũng gặp tình trạng tương tự.

Nhiều xe máy bị té ngã ở đoạn đường cong bị trơn trượt trên đường Lũy Bán Bích

Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc xe máy té ngã liên tiếp đã vội dừng xe, chạy tới đỡ các nạn nhân và cảnh báo các phương tiện phía sau giảm tốc độ. Một số người dân sau đó mang cát ra rải lên mặt đường để hạn chế trơn trượt, tránh xảy ra thêm tai nạn.

Theo người đăng tải clip, trước đó có người chạy xe máy chở mỡ bò đi qua khu vực này nhưng làm đổ mỡ xuống mặt đường rồi rời đi. Lớp mỡ khiến mặt đường trở nên trơn như phủ dầu, đặc biệt nguy hiểm ở đoạn cong.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi bất cẩn gây nguy hiểm cho người khác. Không ít ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm các trường hợp làm rơi vãi dầu nhớt, hóa chất hoặc chất trơn trượt ra đường nhưng không khắc phục hậu quả.

Người đi xe máy bị té ngã, rất may các ô tô phía sau kịp thời xử lý để tránh va chạm

Một số người cũng chia sẻ từng gặp tình huống tương tự khi cán phải dầu nhớt đổ trên đường. Ngoài ra, sau nhiều ngày nắng nóng, chỉ cần xuất hiện cơn mưa nhỏ cũng có thể khiến mặt đường trơn trượt do bụi và dầu tích tụ lâu ngày.

Theo xác minh của PV Thanh Niên, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM - đơn vị phụ trách địa bàn đã nắm được thông tin vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp công an địa phương truy tìm người làm đổ mỡ bò ra đường để xử lý theo quy định.

Nhiều người dân cho rằng sự việc là lời cảnh báo với những người vận chuyển dầu nhớt, mỡ bò hoặc chất lỏng dễ gây trơn trượt. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể biến mặt đường thành bẫy nguy hiểm, khiến nhiều người gặp tai nạn trong tích tắc.

