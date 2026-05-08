Đời sống Cộng đồng

Biển báo bị che khuất, tài xế xe tải ở TP.HCM 'đi cũng dở, lùi cũng không xong'

Trần Kha - Vũ Phượng
08/05/2026 06:00 GMT+7

Nhiều tài xế phản ánh biển báo cấm xe tải trên đường Trần Hưng Đạo (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) bị che khuất tầm nhìn, đặt tại vị trí đường cong gây khó khăn cho việc xử lý và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bất cập biển báo cấm xe tải bị che khuất tầm nhìn

Theo phản ánh của người dân và các tài xế, tại giao lộ đường Nguyễn Xuân Khoát và Trần Hưng Đạo (phường Tân Sơn Nhì), hướng từ đường Nguyễn Xuân Khoát đi Lũy Bán Bích có cắm biển báo cấm xe tải. Tuy nhiên, biển báo này lại đặt ngay đoạn đường cong và bị che khuất tầm nhìn bởi cột điện, trụ đèn chiếu sáng và mái che nhà dân. Việc này khiến các bác tài điều khiển xe tải chỉ khi chạy đến sát vị trí đặt biển mới có thể phát hiện, dẫn đến tình trạng "tiến thoái lưỡng nan".

'Tiến thoái lưỡng nan' vì biển báo bị che khuất - Ảnh 1.

Người dân phản ánh, biển báo cấm xe tải nằm tại đoạn đường cong, khuất tầm nhìn gây khó khăn cho người tham gia giao thông

ẢNH: TRẦN KHA

Một bác tài chia sẻ, khi đi từ đường Nguyễn Xuân Khoát tới, do biển báo cấm xe tải bị che khuất nên nhiều người vô ý rẽ vào đường Trần Hưng Đạo. Khi phát hiện biển báo thì đã muộn, không thể lùi xe vì đây là đoạn đường cong, tầm nhìn hạn chế, nếu lùi xe có thể gây nguy hiểm và bị phạt 2,5 triệu đồng. Còn nếu rẽ trái để quay lại thì đè lên vạch kẻ đường (vạch liền màu vàng), mức phạt 500.000 đồng, thậm chí nếu gây tai nạn có thể bị phạt số tiền cao hơn gấp nhiều lần. Phương án cuối cùng là đi thẳng vào đường cấm thì mức phạt lên đến 5 triệu đồng. Do đó, dù biết phạm luật nhưng nhiều tài xế vẫn phải lựa chọn đi vào đường cấm để tránh rắc rối.

'Tiến thoái lưỡng nan' vì biển báo bị che khuất - Ảnh 2.

ẢNH: TRẦN KHA

'Tiến thoái lưỡng nan' vì biển báo bị che khuất - Ảnh 3.

Biển báo bị che khuất tầm nhìn

ẢNH: TRẦN KHA

Anh T., một người dân sống gần khu vực cho biết: "Cái biển báo cấm xe tải đó khó thấy lắm, khuất tầm nhìn bởi mái che, các bình biến áp điện đặt phía trước biển báo. Chỉ khi đi lại gần mới thấy được. Nhiều xe tải đi tới đây lùi không được, rẽ không xong, đành đi vào luôn". Nhiều người cũng cho rằng nếu đặt biển báo nhắc lại ở phía trước thì các tài xế sẽ dễ dàng nhận biết và chủ động xử lý tình huống.

Lắp bổ sung biển báo nhắc lại để đảm bảo an toàn

Vấn đề biển báo cấm xe tải bị che khuất tầm nhìn tại giao lộ Nguyễn Xuân Khoát - Trần Hưng Đạo đã tồn tại từ lâu, gây bức xúc và mất an toàn giao thông cho người tham gia. Theo các tài xế, cơ quan chức năng cần xem xét điều chỉnh vị trí đặt biển báo, cũng như lắp đặt thêm biển báo nhắc lại để các tài xế có thể dễ dàng nhận biết và tuân thủ luật giao thông, đảm bảo an toàn cho chính bản thân và người khác.

'Tiến thoái lưỡng nan' vì biển báo bị che khuất - Ảnh 4.

Sáng 6.5, Sở Xây dựng TP.HCM đã lắp bổ sung biển báo cấm xe tải rẽ phải trên đường Nguyễn Xuân Khoát vào Trần Hưng Đạo để người dân lưu thông thuận tiện hơn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong ngày 4.5, chúng tôi ghi nhận tại đây có nhiều xe tải chạy vào đường cấm khi được hỏi các tài xế cho biết không thấy biển báo cấm. Cũng có nhiều trường hợp tài xế khi lưu thông đến đây phát hiện biển báo cấm nên lưỡng lự không biết tiến hay lùi xử lý ra sao vì chạy đường nào cũng phạm luật giao thông.

Sau khi nhận phản ánh của Báo Thanh Niên, sáng 6.5, Sở Xây dựng TP.HCM đã lắp bổ sung biển báo cấm xe tải rẽ phải trên đường Nguyễn Xuân Khoát vào Trần Hưng Đạo để người dân lưu thông thuận tiện hơn.

Theo tìm hiểu, gần đây không có trường hợp tài xế xe tải bị xử phạt vì đi vào đường có biển báo cấm xe tải trên đường Trần Hưng Đạo như trên. Sắp tới, Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM (đơn vị phụ trách địa bàn này) cùng Sở Xây dựng sẽ họp để rà soát lại những biển báo giao thông bất cập trên địa bàn.

Tỉnh lộ 8, TP.HCM: Dời biển cảnh báo sau phản ánh, tài xế dễ quan sát hơn

Sau phản ánh về biển báo bị che khuất, cơ quan chức năng đã dời vị trí và lắp thêm biển cảnh báo trên tỉnh lộ 8 để tài xế dễ quan sát, đảm bảo an toàn giao thông.

