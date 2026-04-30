Tỉnh lộ 8, TP.HCM: Dời biển cảnh báo sau phản ánh, tài xế dễ quan sát hơn

Việc lắp đặt và điều chỉnh biển cảnh báo trên tỉnh lộ 8 (đoạn qua xã Bình Mỹ và xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) vừa được Sở Xây dựng TP.HCM thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giúp người dân thuận tiện trong việc nhận diện lộ trình.

Đã hoàn thành lắp đặt biển báo bổ sung

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tỉnh lộ 8 đoạn giáp ranh xã Bình Mỹ và xã Phú Hòa Đông thuộc đoạn từ tỉnh lộ 15 đến đường Hà Duy Phiên, là một phần thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 8 (từ đường Tân Quy đến tỉnh lộ 9), huyện Củ Chi cũ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi làm chủ đầu tư.

Dự án đã được Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình theo thông báo số 17879/TB-SXD-XDCTĐB ngày 28.11.2025, hiện sở đang xem xét để giao quản lý tài sản về cho Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật quản lý.

Qua phản ánh của Báo Thanh Niên, Sở Xây dựng sẽ cho dời biển cảnh báo lên phía trước giá long môn và lắp thêm biển cảnh báo trên giá long môn để phát huy hiệu quả ẢNH: LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Riêng đoạn từ tỉnh lộ 15 (Km15+400) đến đường Nguyễn Thị Nỉ (Km16+320), dài khoảng 920 m, mặt đường rộng 14 m, phương án tổ chức giao thông hiện nay: cấm xe tải, xe khách trên 16 chỗ theo 2 hướng lưu thông trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ, các xe còn lại lưu thông 2 chiều bình thường (được Sở Giao thông vận tải thông qua tại Công văn số 7847/SGTVT-KT ngày 9.7.2018).

Đại diện Sở Xây dựng cho hay: "Do mật độ, lưu lượng phương tiện trên đoạn này tăng cao trong khung giờ cao điểm, dọc hai bên tuyến có nhiều công ty, chợ, trung tâm thương mại nên phải tổ chức giao thông cấm xe tải, xe khách theo khung giờ như trên".

Thực hiện phương án nêu trên, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật đã lắp đặt biển báo cấm và biển báo chỉ dẫn hướng lưu thông (cho các xe bị cấm) trên tỉnh lộ 8 khi vào giao lộ Nguyễn Thị Nỉ và tỉnh lộ 15 cũng như trên tỉnh lộ 15 đoạn trước khi vào giao lộ tỉnh lộ 8.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật rà soát, lắp đặt bổ sung thêm biển báo cấm kèm biển phụ thể hiện khoảng cách đến đối tượng báo hiệu, phạm vi tác dụng của biển… nhằm tăng cường cảnh báo cho người tham gia giao thông được biết nội dung cấm nêu trên; đến nay đơn vị đã hoàn thành công tác lắp đặt biển báo.

Trước mắt, qua phản ánh của Báo Thanh Niên, Sở Xây dựng sẽ cho dời biển cảnh báo lên phía trước giá long môn và lắp thêm biển cảnh báo trên giá long môn để phát huy hiệu quả.

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ đề nghị Công an TP.HCM, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý các tổ chức, cá nhân lưu thông không chấp hành biển báo cấm trên đoạn tuyến này theo quy định; phối hợp UBND xã Bình Mỹ, Phú Hòa Đông để tăng cường tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trong khu vực bị hạn chế chấp hành biển báo hiệu, lựa chọn loại xe lưu thông, lộ trình phù hợp.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý các tổ chức, cá nhân lưu thông không chấp hành biển báo cấm trên đoạn tuyến này theo quy định ẢNH: TRẦN KHA

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tại giao lộ tỉnh lộ 8 - Trung An (cách đoạn bắt đầu cấm xe tải, xe khách theo giờ khoảng 1 km) đã có biển cảnh báo người tham gia giao thông về việc sắp đến biển cấm theo giờ. Thời gian qua, Trạm CSGT Tây Bắc, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã xử lý một số trường hợp xe tải đi vào đường cấm tại khu vực này. Khi bị lập biên bản, người vi phạm thường giải thích do chạy theo quán tính.

Theo CSGT, phần lớn tài xế qua khu vực này nắm rõ thông tin và chấp hành của biển báo cấm theo giờ, chỉ một số trường hợp vi phạm thì trình bày không để ý biển báo.