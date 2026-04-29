‘Rùng rợn’ tài xế lái ô tô con tạt đầu, trả đũa xe khác trên cao tốc

Một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người bức xúc; khi một tài xế điều khiển ô tô con chạy ẩu, cố tình tạt đầu "dằn mặt" xe khác bất chấp nguy hiểm trên cao tốc.

Sự việc được xác định xảy ra vào hơn 19 giờ ngày 27.4.2026 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An cũ).

Tài xế lái ô tô con tạt đầu, trả đũa xe khác trên cao tốc

Theo hình ảnh ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô con, thời điểm nói trên, xe này đang lưu thông trên làn đường sát dải phân cách thuộc cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng về TP.HCM. Khi đến khu vực cầu Rạch Gốc, tài xế bức xúc vì phát hiện từ phía sau xuất hiện một xe con khác màu trắng, hiệu Toyota Veloz Cross, mang biển kiểm soát 64A-056.48 đang di chuyển ở làn đường bên cạnh cố tình vượt lên, liều lĩnh chèn đường ô tô gắn camera hành trình để chuyển làn ở khoảng cách gần.

Đáng nói, khi xin đường bất thành, tài xế lái xe Toyota Veloz Cross tỏ thái độ tức giận, bất chấp luật điều khiển xe lách sang làn dừng khẩn cấp bên phải để vượt lên. Ngay sau đó lập tức chuyển cùng lúc hai làn đường, tạt đầu một xe tải phía trước và cả ô tô con gắn camera hành trình để "dằn mặt". Tình huống suýt dẫn đến tai nạn liên hoàn nếu các xe không kịp thời phanh gấp để tránh.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. - Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm kể trên dẫn đến tai nạn, người vi phạm bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.



