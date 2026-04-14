Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người không khỏi bức xúc; khi một tài xế lái xe đầu kéo chạy ẩu, cố tình lạng lách, tạt đầu chèn đường xe khác suýt gây tai nạn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 11.4.2026 trên đường Võ Chí Công, đoạn qua địa bàn phường Bình Trưng, TP.HCM.

Phẫn nộ xe đầu kéo cố tình tạt đầu, ép ô tô con vào lề đường

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Phú Hữu về cầu Phú Mỹ. Khi đến khu vực gần Tân Cảng Rạch Chiếc, tài xế giật mình hốt hoảng vì phát hiện từ phía sau xuất hiện một xe đầu kéo (mang biển kiểm soát 61H-092.42) chạy ở làn bên cạnh bất ngờ vượt lên.

Đáng nói, ngay khi vừa vượt qua ô tô con gắn camera hành trình, chiếc xe đầu kéo đột ngột chuyển làn ở khoảng cách gần nhưng không thèm bật đèn xi-nhan. Thậm chí, tài xế xe này sau đó còn cố tình lái xe lạng lách qua lại nhằm "dằn mặt" ô tô con.

Tình huống nguy hiểm ép ô tô con phải lào vào sát lề đường để tránh. May mắn không dẫn đến va chạm nghiêm trọng.

Tình huống xe đầu kéo lạng lách, chèn đường ô tô con suýt gây tai nạn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặc dù vậy, vụ việc khiến không ít người chứng kiến vô cùng bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ trước hành vi lái xe quá ẩu, cùng thái độ thách thức của tài xế xe đầu kèo.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm nói trên. Bởi việc chuyển làn đột ngột tạt đầu xe khác và cố tình lái xe lạng lách đánh võng đều là những hành vi cực kỳ nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn nguy hiểm, thậm chí là tai nạn liên hoàn.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 40 - 50 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các phương tiện tương tự ô tô thực hiện hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ (Khoản 12, Điều 6). Bên cạnh đó, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10 - 12 tháng (Điểm b, Khoản 15, Điều 6). Ngoài ra, nếu tái phạm tài xế sẽ bị tịch thu phương tiện (Khoản 14, Điều 6).



