Xe Xe - Giao thông

Nam thanh niên 'đầu trần', lái xe máy lạng lách đánh võng trên cao tốc

Nguyễn Duy
31/03/2026 20:26 GMT+7

Xem thường luật giao thông, nam thanh niên không đội nón bảo hiểm, điều khiển xe máy chạy lên cao tốc; thậm chí còn bất chấp nguy hiểm lái xe lạng lách, đánh võng cản đường nhiều xe ô tô.

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khi nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, cố tình chạy vào cao tốc và phóng với tốc độ cao và liên tục lạng lách, tạt đầu các ô tô cùng lưu thông.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 14 giờ 22 phút ngày 29.3.2026 trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa bàn phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, hướng từ TP. Bắc Giang cũ về Hà Nội. Khi đến khu vực Khu công nghiệp Quang Châu, tài xế ô tô hết sức bức xúc khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe máy (loại xe số, chưa rõ biển kiểm soát) do một nam thanh niên điều khiển, đang ngang nhiên đánh võng trên đường.

Đáng nói, không chỉ cố tình chạy vào đường cao tốc (cấm xe máy), nam thanh niên này còn liều lĩnh không đội nón bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách qua lại giữa các làn đường và thậm chí tạt đầu, chặn đường không cho các ô tô phía sau vượt lên.

Nam thanh niên đầu trần, lái xe máy lạng lách đánh võng trên cao tốc - Ảnh 1.

Tình huống nam thanh niên "đầu trần" lái xe máy lạng lách, đánh võng trên cao tốc gây bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tình huống khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo sợ và bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra hết sức bất bình, phẫn nộ trước hành vi lái xe xem thường luật và mạng sống người khác của các nam thanh niên nói trên.

Bên cạnh đó, không ít người cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm; tránh các vụ việc tương tự lặp lại, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Đi xe máy vào cao tốc xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Đồng thời trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi gây tai nạn mức phạt 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.


Tin liên quan

Xe biển xanh vượt ẩu trên cao tốc bị CSGT xử phạt

Bất chấp vạch kẻ đôi liền nét màu vàng, tài xế vẫn cố tình lách luật, lái xe biển xanh chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt các xe cùng chiều trên cao tốc.

Nhiều tài xế bị phạt 5 triệu vì lái xe chuyển làn không xi-nhan trên cao tốc

Tài xế ô tô 'lỡ chân ga' vượt đèn đỏ, bị xử phạt gần 20 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Xe máy Xe máy lạng lách lạng lách đánh võng cao tốc lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
