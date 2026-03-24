Nhiều tài xế bị phạt 5 triệu vì lái xe chuyển làn không xi-nhan trên cao tốc

Thời gian gần đây, nhiều tài xế phản ánh tình trạng ô tô di chuyển trên cao tốc có hành vi chuyển làn thiếu quan sát, không bật đèn tín hiệu xin đường (xi-nhan) diễn ra khá phổ biến. Không ít trường hợp chuyển hướng đột ngột, cắt ngang đầu xe khác khiến người tham gia giao thông giật mình, phải phanh gấp để tránh va chạm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trước thực trạng này, lực lượng CSGT gần đây đã tăng cường kiểm tra và bước đầu ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc trọng điểm.

Cụ thể, theo ghi nhận của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT), qua công tác nắm tình hình kết hợp sử dụng thiết bị nghiệp vụ, đơn vị này gần đây phát hiện nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có hành vi chuyển làn đường không phát tín hiệu xin đường. Đây là lỗi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn.

Lực lượng CSGT thời gian qua tăng cường tuần tra, xử phạt nhiều trường hợp tài xế lái ô tô chuyển làn ẩu, không bật đèn báo rẽ trên cao tốc - Video: Cục CSGT

Để hạn chế tình trạng trên, Đội 6 đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, đồng thời sử dụng hệ thống camera giám sát để ghi nhận vi phạm. Với các trường hợp không dừng xe xử lý trực tiếp, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, gửi thông báo đến chủ phương tiện, yêu cầu tài xế đến trụ sở làm việc.

Trong khoảng thời gian từ 8 giờ ngày 22.3 đến 8 giờ ngày 23.3, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm liên quan đến lỗi này, trong đó lập biên bản xử lý trực tiếp 5 trường hợp và thực hiện phạt nguội 1 trường hợp thông qua hình ảnh ghi nhận.

Lực lượng CSGT cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên cao tốc, trong đó có lỗi chuyển làn không xi-nhan. Thực tế trên các tuyến cao tốc hiện nay, không khó để bắt gặp tình trạng một số tài xế chuyển làn đột ngột, đặc biệt trong các tình huống vượt xe, né phương tiện phía trước hoặc chuẩn bị ra khỏi cao tốc. Việc không bật xi-nhan khiến các phương tiện phía sau hoặc ở làn kế bên không kịp nhận biết, dẫn đến phản ứng chậm, dễ xảy ra va chạm trong điều kiện xe đang di chuyển với tốc độ cao.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, các tài xế lái xe trên cao tốc cần tuân thủ luật giao thông, tránh nguy cơ tai nạn Ảnh: Cắt từ Clip

Các chuyên gia về giao thông nhận định, đèn tín hiệu chuyển hướng không chỉ là quy định bắt buộc, mà còn được xem là "ngôn ngữ giao tiếp" giữa các phương tiện. Khi tín hiệu này bị bỏ qua, toàn bộ chuỗi phản ứng an toàn trên đường bị gián đoạn, làm gia tăng nguy cơ tai nạn liên hoàn, đặc biệt trên cao tốc, khi khoảng cách và tốc độ luôn là yếu tố quyết định.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần tuân thủ nghiêm các quy tắc an toàn như bật tín hiệu khi chuyển làn, quan sát kỹ các hướng, giữ khoảng cách với xe phía trước và hạn chế chuyển làn đột ngột. Việc chấp hành đúng quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho chính người lái và các phương tiện xung quanh.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, người vi phạm bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.



