CSGT xử phạt nhiều xe tải, xe khách cố 'bám làn trái' trên cao tốc

Tháng 1.2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-CĐBVN, điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Theo đó, xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg và xe khách trên 29 chỗ bị cấm lưu thông vào làn trái (làn đường sát dải phân cách), vốn được sử dụng cho mục đích vượt xe.

Việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nhằm tăng cường an toàn trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên tuyến ngày càng gia tăng, đồng thời hạn chế xung đột giữa các nhóm xe có tốc độ di chuyển khác nhau. Thực tế ghi nhận, kể từ khi quy định mới có hiệu lực, phần lớn người điều khiển phương tiện đã chấp hành nghiêm túc, góp phần giúp giao thông trên tuyến cao tốc này duy trì trạng thái thông suốt.

Nhiều tài xế cố tình làm xe tải hoặc xe khách "bám làn trái" trên cao tốc đã bị lực lượng CSGT xử phạt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận tài xế, trong đó có cả tài xế xe tải và xe khách vẫn giữ thói quen "bám làn trái" trên cao tốc trong thời gian dài, kể cả khi không có nhu cầu vượt xe. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định phân làn, mà còn gây cản trở các phương tiện phía sau, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong điều kiện các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Theo thông tin từ fanpage của Cục CSGT, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc, thời gian gần đây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã phát hiện nhiều trường hợp phương tiện cố tình di chuyển, thậm chí di chuyển chậm trên làn trái. Đáng chú ý, không ít trong số đó là xe tải và xe khách - những phương tiện đã bị cấm lưu thông ở làn này theo quy định.

Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã tiến hành tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm chấn chỉnh ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Theo quy định tại điểm b, khoản 5, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển phương tiện không đi đúng làn đường quy định trên cao tốc có thể bị xử phạt 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT khuyến nghị tài xế nên tuân thủ quy định khi điều khiển xe lưu thông trên cao tốc, nhất là các tuyến được điều chỉnh tổ chức giao thông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc tuân thủ quy định phân làn trên cao tốc, đặc biệt là trên các tuyến đã được điều chỉnh tổ chức giao thông. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, làn trái trên cao tốc được thiết kế chủ yếu để phục vụ nhu cầu vượt xe. Vì vậy, phương tiện chỉ nên sử dụng làn này trong thời gian ngắn khi vượt, sau đó cần nhanh chóng quay trở lại làn bên phải. Việc chiếm dụng làn vượt trong thời gian dài không chỉ làm giảm hiệu quả khai thác của tuyến đường, mà còn có thể gây ra hiệu ứng "dồn xe", buộc các phương tiện phía sau phải chuyển làn hoặc vượt phải trong những tình huống tiềm ẩn nguy hiểm.

Không chỉ gây ức chế cho các tài xế khác, hành vi "bám làn trái" còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn trên cao tốc. Trong điều kiện phương tiện di chuyển với tốc độ cao, chỉ cần một tình huống xử lý thiếu chính xác như phanh gấp hoặc chuyển làn đột ngột cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn.

Cục CSGT cũng khuyến nghị, để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng điện thoại khi lái xe và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích. Trong trường hợp cần dừng xe khẩn cấp, phải đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt biển báo theo đúng quy định.

Nhìn chung, việc tăng cường xử lý hành vi "bám làn trái" trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết cho thấy nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc lập lại trật tự, kỷ cương giao thông. Tuy nhiên, về lâu dài, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Tuân thủ đúng làn đường, đúng tốc độ không chỉ giúp tránh bị xử phạt, mà quan trọng hơn là bảo vệ an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc.