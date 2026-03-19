Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe - Giao thông

Bị xe khách tạt đầu, xe bán tải đánh võng chèn đường 'trả đũa'

Nguyễn Duy
19/03/2026 08:00 GMT+7

Bức xúc vì xe khách chuyển làn ẩu, tài xế lái xe bán tải tăng ga vượt lên, cố tình tạt đầu, chèn đường lại để "dằn mặt" dẫn đến va chạm nguy hiểm.

Nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc; khi một tài xế cố tình lái xe bán tải lạng lách, tạt đầu "dằn mặt" xe khách, dẫn đến tai nạn trên quốc lộ.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 14.3.2026 trên đường Lê Đức Thọ (quốc lộ 10), đoạn qua địa bàn xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình (xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, một xe bán tải hiệu Ford Ranger màu đỏ đang di chuyển trên quốc lộ 10, hướng từ cầu S2 về nút giao với quốc lộ 21A. Khi vừa qua nút giao với đường tỉnh 490 được một đoạn, xe này bất ngờ bị một xe khách màu xanh dương lưu thông cùng chiều tạt đầu, khiến tài xế phải giật mình phanh gấp.

Đáng nói, do quá cay cú vì tình huống chuyển làn ẩu của xe khách, tài xế xe bán tải sau đó đã nhấn ga cho xe lách sang phải để vượt lên. Người này sau đó bất chấp nguy hiểm, lái xe lạng lách, chèn đường ngược lại xe khách để trả đũa.

Tình huống tài xế lái xe bán tải lạng lách, chặn đường xe khách để "dằn mặt" dẫn đến va chạm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tình huống dẫn đến va chạm, khiến hai xe hư hỏng nhẹ nhưng may mắn không gây nguy hiểm về người. Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại vụ việc nói trên sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần người xem qua vụ việc đều tỏ ra hết sức bức xúc và phẫn nộ trước hành vi lái xe chuyển làn ẩu của tài xế xe khách. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cũng tỏ ra bất bình trước thái độ và cách hành xử liều lĩnh, xem thường luật của tài xế xe bán tải.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tăng tính răn đe, hạn chế các vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" (Điểm g, Khoản 5, Điều 6).

Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Phạt tiền 40 - 50 triệu đồng đối với người điều khiến xe thực hiện hành vi điều khiến xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ (Khoản 12, Điều 6). Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; tịch thu phương tiện nếu tái phạm.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn, tài xế bị phạt tiền 50 - 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.


Xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc, nhiều tài xế ô tô 'thót tim' phanh gấp

Không chỉ cố tình lái xe máy vào cao tốc trong đêm, người đàn ông còn liều lĩnh chạy ngược chiều, thậm chí len lỏi giữa hai hàng xe ô tô, khiến nhiều xe phải phanh gấp để tránh.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận