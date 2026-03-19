Bị xe khách tạt đầu, xe bán tải đánh võng chèn đường 'trả đũa'

Nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc; khi một tài xế cố tình lái xe bán tải lạng lách, tạt đầu "dằn mặt" xe khách, dẫn đến tai nạn trên quốc lộ.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 14.3.2026 trên đường Lê Đức Thọ (quốc lộ 10), đoạn qua địa bàn xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình (xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ).

Bị xe khách tạt đầu, tài xế lái xe bán tải đánh võng, chèn đường "trả đũa"

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, một xe bán tải hiệu Ford Ranger màu đỏ đang di chuyển trên quốc lộ 10, hướng từ cầu S2 về nút giao với quốc lộ 21A. Khi vừa qua nút giao với đường tỉnh 490 được một đoạn, xe này bất ngờ bị một xe khách màu xanh dương lưu thông cùng chiều tạt đầu, khiến tài xế phải giật mình phanh gấp.

Đáng nói, do quá cay cú vì tình huống chuyển làn ẩu của xe khách, tài xế xe bán tải sau đó đã nhấn ga cho xe lách sang phải để vượt lên. Người này sau đó bất chấp nguy hiểm, lái xe lạng lách, chèn đường ngược lại xe khách để trả đũa.

Tình huống tài xế lái xe bán tải lạng lách, chặn đường xe khách để "dằn mặt" dẫn đến va chạm ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tình huống dẫn đến va chạm, khiến hai xe hư hỏng nhẹ nhưng may mắn không gây nguy hiểm về người. Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại vụ việc nói trên sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần người xem qua vụ việc đều tỏ ra hết sức bức xúc và phẫn nộ trước hành vi lái xe chuyển làn ẩu của tài xế xe khách. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cũng tỏ ra bất bình trước thái độ và cách hành xử liều lĩnh, xem thường luật của tài xế xe bán tải.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tăng tính răn đe, hạn chế các vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" (Điểm g, Khoản 5, Điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Phạt tiền 40 - 50 triệu đồng đối với người điều khiến xe thực hiện hành vi điều khiến xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ (Khoản 12, Điều 6). Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; tịch thu phương tiện nếu tái phạm. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn, tài xế bị phạt tiền 50 - 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.



