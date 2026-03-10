Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người bức xúc, khi một tài xế lái ô tô con chạy ẩu, không chú ý quan sát, gây tai nạn cho xe máy cùng chiều. Thậm chí người này sau đó còn ngang nhiên nhấn ga bỏ chạy.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 16 giờ 32 phút ngày 5.3.2026 trên đường Lê Duẩn (quốc lộ 19), đoạn qua địa bàn phường Thắng Lợi, tỉnh Gia Lai (TP.Pleiku cũ).

Bức xúc ô tô tông ngã xe máy rồi bỏ chạy, đề nghị phạt nghiêm

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên ô tô cùng lưu thông ghi lại được, thời điểm nói trên, một ô tô con màu xám - trắng hiệu Mazda (chưa rõ biển kiểm soát) đang di chuyển trên đường Lê Duẩn, hướng từ Pleiku về Quy Nhơn. Khi đến đoạn qua địa bàn phường Thắng Lợi, xe này bất ngờ tông vào một xe máy cùng chiều, khiến hai người trên xe máy ngã mạnh xuống đường bị thương khá nặng.

Đáng nói, sau khi chạy ẩu gây tai nạn, thay vì dừng lại xem xét tình trạng của nạn nhân và giải quyết vụ việc, tài xế ô tô sau đó ngang nhiên nhấn ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Hành động này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Tình huống tài xế lái ô tô chạy ẩu gây tai nạn cho xe máy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe cẩu thả, bất chấp nguy hiểm và đặc biệt là thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử phạt nghiêm với tài xế xe tải nói trên.

Được biết, sau khi nhận phản ánh từ mạng xã hội và người dân, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai) đã vào cuộc xác minh. Qua đó, xác định ô tô con gây tai nạn trong vụ việc trên mang biển kiểm soát 81A-645.57 do ông P.N.H. (ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đứng tên chủ phương tiện. Hiện người này đã liên hệ và làm việc với chủ xe.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng với người điều khiển ô tô thực hiện hành vi đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi không quan sát gây tai nạn giao thông (điểm a, khoản 10, điều 6). Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. - Phạt tiền từ 16 - 18 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, ủy ban nhân dân nơi gần nhất (khoản 8, điều 6).



