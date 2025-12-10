Bất cập trên quốc lộ 19: Dài 167 km có 42 biển báo hạn chế tốc độ

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (diễn ra vào ngày 8 - 9.12 tại P.Pleiku), một số đại biểu đã bức xúc trước vấn đề biển báo, bề mặt quốc lộ 19 hư hỏng.

Theo đó, đại biểu Trần Đình Hiệp, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai, cho rằng mặt đường nhiều đoạn thuộc quốc lộ 19 xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ gà, ổ voi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này thuộc dự án "Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên" vừa đầu tư mới hoàn thành đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, chất lượng mặt đường rất kém.

"Tuyến đường đèo An Khê vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt trong mùa mưa bão. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện", ông Hiệp đề nghị.

Quốc lộ 19 vừa mới làm xong đã hư hỏng nhiều nơi ẢNH: TRẦN HIẾU

Đại biểu Ngô Khắc Ngọc, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, cho rằng mở rộng, nâng cấp giao thông là để vận chuyển hàng hóa, hành khách nhanh hơn, giảm chi phí vận hành, song quốc lộ 19 nối Pleiku - Quy Nhơn thì ngược lại. Ở đây đang tồn tại những bất cập cản trở những mục tiêu trên, ảnh hưởng đến nhiều mặt trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Ngọc nói: "Tuyến đường có vận tốc thiết kế tối đa 80 km/giờ, nhưng chúng tôi đếm được có 42 biển báo hạn chế tốc độ. Trong đó, có 1 biển hạn chế tốc độ 30 km/giờ, 14 biển báo 40 km/giờ, 9 biển báo 50 km/giờ và 18 biển báo 60 km/giờ. Với mật độ dày như thế, phương tiện lưu thông chỉ đi được khoảng 3,5 km theo thiết kế là phải giảm tốc để tuân thủ biển báo. Các phương tiện khi lưu thông trên quốc lộ 19 phải di chuyển mất khoảng 4 giờ mới đi hết đoạn đường dài 167 km, thay vì chỉ mất khoảng 2,5 giờ nếu chạy theo vận tốc thiết kế và số biển báo ít đi".

Ngoài ra, theo đại biểu này, việc cắm biển báo hạn chế tốc độ 40 km/giờ qua trường học từ 6 giờ 30 đến 17 giờ 30 là không phù hợp với thực tế, bởi học sinh chỉ tập trung trước cổng trường trong một vài khung giờ cố định.

Việc giảm tốc độ bất ngờ từ 80 km/giờ xuống còn 40 km/giờ dễ gây nguy cơ mất an toàn về giao thông. Vì vậy, đại biểu Ngọc kiến nghị tỉnh Gia Lai rà soát, loại bỏ và điều chỉnh ngay những biển báo hạn chế tốc độ còn bất cập trên quốc lộ 19. Cần bỏ biển hạn chế tốc độ qua trường học, chỉ để biển cảnh báo chú ý phía trước có trường học.