Bất cập trên quốc lộ 19: Dài 167 km có 42 biển báo hạn chế tốc độ

Trần Hiếu
Trần Hiếu
10/12/2025 15:20 GMT+7

Quốc lộ 19 dài 167 km nhưng có tới 42 biển báo hạn chế tốc độ từ 30 - 60 km/giờ. Theo một đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai, các phương tiện phải mất khoảng 4 giờ để lưu thông toàn tuyến, thay vì 2,5 giờ nếu chạy đúng vận tốc thiết kế.

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (diễn ra vào ngày 8 - 9.12 tại P.Pleiku), một số đại biểu đã bức xúc trước vấn đề biển báo, bề mặt quốc lộ 19 hư hỏng.

Theo đó, đại biểu Trần Đình Hiệp, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai, cho rằng mặt đường nhiều đoạn thuộc quốc lộ 19 xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ gà, ổ voi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này thuộc dự án "Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên" vừa đầu tư mới hoàn thành đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, chất lượng mặt đường rất kém.

"Tuyến đường đèo An Khê vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt trong mùa mưa bão. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện", ông Hiệp đề nghị.

Nhiều bất cập trên tuyến Quốc lộ 19 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh 1.

Quốc lộ 19 vừa mới làm xong đã hư hỏng nhiều nơi

ẢNH: TRẦN HIẾU

Đại biểu Ngô Khắc Ngọc, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, cho rằng mở rộng, nâng cấp giao thông là để vận chuyển hàng hóa, hành khách nhanh hơn, giảm chi phí vận hành, song quốc lộ 19 nối Pleiku - Quy Nhơn thì ngược lại. Ở đây đang tồn tại những bất cập cản trở những mục tiêu trên, ảnh hưởng đến nhiều mặt trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Ngọc nói: "Tuyến đường có vận tốc thiết kế tối đa 80 km/giờ, nhưng chúng tôi đếm được có 42 biển báo hạn chế tốc độ. Trong đó, có 1 biển hạn chế tốc độ 30 km/giờ, 14 biển báo 40 km/giờ, 9 biển báo 50 km/giờ và 18 biển báo 60 km/giờ. Với mật độ dày như thế, phương tiện lưu thông chỉ đi được khoảng 3,5 km theo thiết kế là phải giảm tốc để tuân thủ biển báo. Các phương tiện khi lưu thông trên quốc lộ 19 phải di chuyển mất khoảng 4 giờ mới đi hết đoạn đường dài 167 km, thay vì chỉ mất khoảng 2,5 giờ nếu chạy theo vận tốc thiết kế và số biển báo ít đi".

Ngoài ra, theo đại biểu này, việc cắm biển báo hạn chế tốc độ 40 km/giờ qua trường học từ 6 giờ 30 đến 17 giờ 30 là không phù hợp với thực tế, bởi học sinh chỉ tập trung trước cổng trường trong một vài khung giờ cố định.

Việc giảm tốc độ bất ngờ từ 80 km/giờ xuống còn 40 km/giờ dễ gây nguy cơ mất an toàn về giao thông. Vì vậy, đại biểu Ngọc kiến nghị tỉnh Gia Lai rà soát, loại bỏ và điều chỉnh ngay những biển báo hạn chế tốc độ còn bất cập trên quốc lộ 19. Cần bỏ biển hạn chế tốc độ qua trường học, chỉ để biển cảnh báo chú ý phía trước có trường học.

Sớm khắc phục các bất cập, hư hỏng trên quốc lộ 19 trước mùa mưa

Sớm khắc phục các bất cập, hư hỏng trên quốc lộ 19 trước mùa mưa

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khắc phục các điểm hư hỏng trên quốc lộ 19 trước mùa mưa.

Quốc lộ 19 Gia Lai Đèo An Khê Bất cập trên Quốc lộ 19 HĐND tỉnh Gia Lai Biển báo
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
