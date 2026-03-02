Đèn xanh đang gần 60 giây bất ngờ chuyển đỏ, ô tô con phanh 'cháy lốp'

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khi đèn tín hiệu giao thông tại một giao lộ đang bật xanh lại bất ngờ chuyển đỏ, khiến một ô tô con phải phanh dúi dụi mới kịp dừng tại vạch kẻ theo quy định.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ 12 phút ngày 27.2.2026 trên đường Ngũ Hành Sơn, đoạn qua địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Đèn xanh đang gần 60 giây bất ngờ chuyển sang đỏ, ô tô con phanh "cháy lốp"

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình gắn trên ô tô cùng lưu thông, vào thời điểm diễn ra vụ việc, một chiếc xe con màu xám hiệu Audi đang di chuyển khá nhanh trên làn đường dành cho các xe rẽ trái tại giao lộ Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương, hướng về chùa Linh Ứng. Lúc này, đèn tín hiệu tại làn rẽ trái đang bật xanh và hiển thị còn đến gần 60 giây. Tuy nhiên, khi ô tô con di chuyển đến sát khu vực giao lộ, đèn này bất ngờ chuyển sang đỏ.

Tình huống đột ngột khiến tài xế buộc phải đạp phanh gấp, cố gắng cho xe kịp dừng trước vạch kẻ quy định. May mắn, vụ việc không dẫn đến va chạm với các xe phía sau.

Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng.

Tình huống ô tô con phanh dúi dụi vì đèn tín hiệu đang xanh bất ngờ chuyển sang đỏ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhiều người xem qua bày tỏ sự hoang mang, vì không biết nếu rơi vào tình huống tương tự thì phải xử lý thế nào? Nên chạy qua luôn hay dừng lại đúng quy định? Bởi nếu phanh gấp để dừng lại thì sẽ rất nguy hiểm vì dễ gây tai nạn liên hoàn; nhưng đi tiếp lại có nguy cơ bị phạt nguội.

Một số cư dân mạng thắc mắc, trong những trường hợp đèn tín hiệu lỗi rõ ràng như trong đoạn video, nếu lái xe vượt luôn, khi bị CSGT phạt có thể dùng clip để "minh oan" được không?

Đèn tín hiệu bị lỗi, CSGT có phạt?

Thực tế, những trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, "loạn số" như trong đoạn video nói trên không phải cá biệt. Trên các giao lộ ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM trước đây cũng từng xảy ra một vài sự cố tương tự.

Theo lãnh đạo một đội CSGT tại TP.HCM, với những trường hợp đèn tín hiệu đột ngột chuyển màu do lỗi, phía CSGT sẽ không thổi phạt trực tiếp hay phạt nguội sau đó.

Ngoài ra, khi trích xuất camera để xử lý vi phạm qua hình ảnh, CSGT cũng sẽ xem hết một quá trình của hành vi để xác định người điều khiển xe có cố tình vi phạm hay không, có các yếu tố khách quan xung quanh tác động hay không... rồi mới gửi thông báo vi phạm về chủ phương tiện.

Theo CSGT, tín hiệu đèn giao thông có 3 màu, gồm: màu xanh, màu vàng, màu đỏ; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành như sau: - Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; nhưng nếu có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường thì phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường. - Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp. Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy thì người chạy xe được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác. - Tín hiệu đèn màu đỏ là dừng lại. Nghị định 168/2024, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô và phạt 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy.



