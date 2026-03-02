Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Đèn xanh đang gần 60 giây bất ngờ chuyển đỏ, ô tô con phanh 'cháy lốp'

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
02/03/2026 20:56 GMT+7

Đang di chuyển qua giao lộ, tài xế ô tô một phen "hú vía" khi phát hiện đèn tín hiệu giao thông đang xanh, thậm chí còn đến gần 60 giây nhưng lại đột ngột chuyển đỏ.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khi đèn tín hiệu giao thông tại một giao lộ đang bật xanh lại bất ngờ chuyển đỏ, khiến một ô tô con phải phanh dúi dụi mới kịp dừng tại vạch kẻ theo quy định.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ 12 phút ngày 27.2.2026 trên đường Ngũ Hành Sơn, đoạn qua địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Đèn xanh đang gần 60 giây bất ngờ chuyển sang đỏ, ô tô con phanh "cháy lốp"

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình gắn trên ô tô cùng lưu thông, vào thời điểm diễn ra vụ việc, một chiếc xe con màu xám hiệu Audi đang di chuyển khá nhanh trên làn đường dành cho các xe rẽ trái tại giao lộ Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương, hướng về chùa Linh Ứng. Lúc này, đèn tín hiệu tại làn rẽ trái đang bật xanh và hiển thị còn đến gần 60 giây. Tuy nhiên, khi ô tô con di chuyển đến sát khu vực giao lộ, đèn này bất ngờ chuyển sang đỏ.

Tình huống đột ngột khiến tài xế buộc phải đạp phanh gấp, cố gắng cho xe kịp dừng trước vạch kẻ quy định. May mắn, vụ việc không dẫn đến va chạm với các xe phía sau.

Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng.

Đèn xanh đang gần 60 giây bất ngờ chuyển đỏ, ô tô con phanh 'cháy lốp' - Ảnh 1.

Tình huống ô tô con phanh dúi dụi vì đèn tín hiệu đang xanh bất ngờ chuyển sang đỏ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhiều người xem qua bày tỏ sự hoang mang, vì không biết nếu rơi vào tình huống tương tự thì phải xử lý thế nào? Nên chạy qua luôn hay dừng lại đúng quy định? Bởi nếu phanh gấp để dừng lại thì sẽ rất nguy hiểm vì dễ gây tai nạn liên hoàn; nhưng đi tiếp lại có nguy cơ bị phạt nguội.

Một số cư dân mạng thắc mắc, trong những trường hợp đèn tín hiệu lỗi rõ ràng như trong đoạn video, nếu lái xe vượt luôn, khi bị CSGT phạt có thể dùng clip để "minh oan" được không?

Đèn tín hiệu bị lỗi, CSGT có phạt?

Thực tế, những trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, "loạn số" như trong đoạn video nói trên không phải cá biệt. Trên các giao lộ ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM trước đây cũng từng xảy ra một vài sự cố tương tự.

Theo lãnh đạo một đội CSGT tại TP.HCM, với những trường hợp đèn tín hiệu đột ngột chuyển màu do lỗi, phía CSGT sẽ không thổi phạt trực tiếp hay phạt nguội sau đó.

Ngoài ra, khi trích xuất camera để xử lý vi phạm qua hình ảnh, CSGT cũng sẽ xem hết một quá trình của hành vi để xác định người điều khiển xe có cố tình vi phạm hay không, có các yếu tố khách quan xung quanh tác động hay không... rồi mới gửi thông báo vi phạm về chủ phương tiện.

Theo CSGT, tín hiệu đèn giao thông có 3 màu, gồm: màu xanh, màu vàng, màu đỏ; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành như sau:

- Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; nhưng nếu có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường thì phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.

- Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp. Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy thì người chạy xe được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác.

- Tín hiệu đèn màu đỏ là dừng lại.

Nghị định 168/2024, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô và phạt 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy.


Tin liên quan

Xe khách 'cướp làn', vượt ẩu giữa sương mù dày đặc, suýt gây tai nạn đối đầu

Xe khách 'cướp làn', vượt ẩu giữa sương mù dày đặc, suýt gây tai nạn đối đầu

Bất chấp đường đèo hẹp, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn giảm, tài xế vẫn liều lĩnh lái xe khách chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều xe, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu nguy hiểm với ô tô con.

Lái ô tô quay đầu ẩu, tài xế còn hùng hổ chửi bới người khác

CSGT xử phạt tài xế lái xe bán tải 'cướp làn', vượt ẩu trên cao tốc

Khám phá thêm chủ đề

ô tô con Ô tô đèn tín hiệu Đèn xanh Đèn đỏ vượt đèn đỏ phanh cháy lốp lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận