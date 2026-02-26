Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe - Giao thông

Lái ô tô quay đầu ẩu, tài xế còn hùng hổ chửi bới người khác

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
26/02/2026 20:44 GMT+7

Lái xe quay đầu ngay tại vị trí cấm, cố tình tạt đầu xe khác nhưng tài xế ô tô con còn tỏ thái độ thách thức, chửi bới; thậm chí đòi chặn đầu xe khác.

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi một tài xế ô tô con cố tình lái xe chạy ẩu, quay đầu tại khu vực cấm suýt gây tai nạn. Thế nhưng, người này sau đó không nhận lỗi mà còn thái độ thách thức, chặn đường xe khác.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 11 giờ ngày 24.2.2026 trên đường Huỳnh Văn Cù, đoạn qua địa bàn phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

Lái ô tô quay đầu ẩu, tài xế còn hùng hổ chửi bới người khác

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Huỳnh Văn Cù, hướng từ nút giao với quốc lộ 13 về cầu Phú Cường. Khi đến khu vực gần trạm thu phí cầu Phú Cường, tài xế giật mình phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu xám hiệu Mitsubishi Xpander, mang biển kiểm soát 50H-645.67 đang di chuyển ở hướng ngược lại, bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều để quay đầu.

Đáng nói, đoạn đường diễn vụ việc có vạch kẻ đôi liền nét màu vàng, cấm các xe sang đường, quay đầu. Tuy nhiên, tài xế nói trên vẫn bất chấp, cố tình thực hiện hành vi vi phạm luật giao thông. Thậm chí, người này sau đó còn tỏ thái độ thách thức, chặn đầu ô tô gắn camera hành trình vì cho rằng xe này cố tình không nhường đường.

Lái ô tô quay đầu ẩu, tài xế còn hùng hổ chửi bới người khác - Ảnh 1.

Tình huống tài xế lái ô tô quay đầu sai quy định suýt gây tai nạn, còn thái độ thách thức người khác

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hành động ngang ngược và thiếu văn hóa này khiến không ít người chứng kiến vô cùng bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều phẫn nộ trước kiểu lái xe bất chấp luật và thái độ bất cần của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm nói trên.

Quay đầu ô tô sai quy định bị phạt nặng từ 1.1.2025

Bắt đầu từ năm 2025, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông sẽ được xử phạt căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Nghị định này có mức phạt tăng mạnh so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP (bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP) trước đây.

Trong đó, hành vi điều khiển ô tô quay đầu xe trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt bị phạt tiền 2 - 3 triệu đồng theo điểm i, khoản 4, điều 6. Trường hợp "quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông", tài xế bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; nếu gây tai nạn mức phạt 20 - 22 triệu đồng.

Trước thời điểm 1.1.2025, hành vi quay đầu xe trên cầu áp dụng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Nghị định này quy định: Phạt tiền 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, ngầm, gầm cầu vượt, trừ trường hợp tổ chức giao thông tại những khu vực này có bố trí nơi quay đầu xe (Điểm k, khoản 2, điều 5).


